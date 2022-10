Anses: dos cuadras de cola para el cobro del bono de 45 mil pesos

Se trata de una ayuda social destinada a personas de entre 18 y 64 años que se encuentren en condiciones de extrema vulnerabilidad , que no cuenten con ningún tipo de ingresos y no cobren ninguna prestación, asignación o programa social del Estado nacional, provincial o municipal.

La hilera de postulantes para ese beneficio arrancaba frente a las puertas del edificio, en Sarmiento y Rioja, y se extendía por Sarmiento hasta pasando la peatonal Córdoba en dirección a Santa Fe Había gente que llegó al micro centro desde muy temprano e incluso durante el fin de semana. Una de esas personas señaló a LT8 que se encontraba desde el viernes guardando el lugar para poder ser atendido a partir de las 8. Una situación muy parecía se verificaba en la sede zona Norte de Anses, en avenida Alberdi al 600.

cola anses01.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, Martín, el primero de la hilaera, contó: "Llegué el viernes a la tarde y estuve todo el fin de semana. Dormí en el piso, me traje una frazada, un nylon. Tengo el documento que es lo principal. Necesito la ayuda económica, estoy en situación de calle, me la rebusco con barriendo veredas, vendiendo pañuelitos, no tengo trabajo".

Jorge, otro hombre que también estaba entre los primeros lugares de la hilera, junto a una nena de unos 14 años, sumó su testimonio: "Llegamos a las 12 y media de la noche, estamos segundos en la fila, acá sentados. Estoy acá porque no tengo trabajo. Esto (por el bono de 45 mil pesos) ayuda, no es lo mejor porque necesitaríamos otras cosas; esto no es una solución. Más que una solución vendría ser un problema".

cola anses.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

"Solución sería tener trabajo y que el gobierno esté más presente, no sólo con estos 45 mil pesos. Esto no es nada. Me gustaría estar trabajando. Tengo 61 años, pero no me toman en ningún lado ya", subrayó Jorge.