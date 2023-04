Aníbal Fernández desembarca en el Gran Rosario con una agenda antinarco

>> Leer más: Aníbal Fernández volvió a apuntarle a Cristina Kirchner y se preguntó "cuántas horas trabaja" Máximo Kirchner

Además, mantuvo una reunión con un grupo de familiares de víctimas de la inseguridad que se acercaron hasta el lugar donde se llevó a cabo el acto oficial a fin de plantear sus inquietudes sobre la ola de violencia que padecen los vecinos de Rosario.

Aníbal Fernández defendió a Sergio Berni

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró este lunes que fue una "locura" el episodio de agresión contra su par provincial Sergio Berni, quien fue blanco de un violento ataque por un grupo de manifestantes en La Matanza, y destacó que el funcionario del gobierno de Axel Kicillof no tiene la "culpa" de lo sucedido en el asesinato del colectivero Daniel Barrientos.

"La provincia es grande, no se arregla tan fácilmente. No estoy de acuerdo con las reacciones violentas", destacó el funcionario nacional en declaraciones a Infobae, y añadió: "Es una locura lo que le hicieron, lo rechazo enfáticamente, es un despropósito, ¿qué responsabilidad tiene él? Es una locura".

Fernández dijo que no es justo hacer responsable del crimen al ministro bonaerense. "No le podés cargar un hecho determinado a una autoridad que reacciona en función de las capacidades que tiene. La provincia es grande, no se arregla tan fácilmente. No estoy de acuerdo con las reacciones violentas, lo primero que hay que hacer es no aceptar que 20 tipos agredan así a un funcionario", señaló.