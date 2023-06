Amsafé exige que le den el traslado a una docente que fue víctima de violencia de género

La vicedirectora de una escuela pública rosarina que fue víctima de violencia de género por parte de su ex pareja -quien incluso fue condenado- busca desde diciembre del año pasado que el Ministerio de Educación de la provincia le otorgue el traslado interjurisdiccional para poder instalarse en otra provincia y continuar desarrollando su vida y su actividad. Sin embargo, desde Amsafé Rosario señalan que la cartera le niega esa posibilidad por cuestiones burocráticas pero el gremio exige una "excepcionalidad" ante la urgencia del caso .

La docente -a quien no le faltan demasiados años para acceder a la jubilación- ejerce como vicedirectora en un establecimiento educativo de Rosario . Durante mucho tiempo fue víctima de violencia de género por parte de su ex pareja, quien fue condenado por el hecho. Ahora, ya en libertad, el hombre reapareció e intenta recuperar el vínculo con su hija .

Según explicó, la reglamentación establece que para acceder a un traslado interjurisdiccional -de una provincia a otra- se debe ser docente con un cargo de base. "Educación interpreta que el cargo de base es el de un docente común, el de grado. ¿Por qué? Porque hay veces que hay algunos que cumplen otra función pública, como en una junta de escalafonamientos, por citar un ejemplo. Esa reglamentación dice que si uno ocupa esos lugares no se puede trasladar con ese cargo sino con el que tiene como docente de base. Y ellos aplican eso al cargo de vicedirectora. Y como ella es titular y renunció a sus horas de maestra, no tiene otro cargo de base que no sea el de vice".