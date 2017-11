en la provincia. Todo indica que mañana no habrá clases en los establecimientos oficiales. Sadop se movilizará, pero no hará paro.

Los docentes nucleados en Amsafé provincial decidieron ayer impulsar una movilización y paro de 24 horas para la jornada de mañana. La protesta pretende expresar un férreo rechazo a la reforma laboral, previsional y al pacto fiscal que promueve el gobierno nacional, y desde ese sector denuncian que representa "un verdadero ajuste para los trabajadores". Si bien esta moción debe ser ratificada en el Congreso de Ctera que se desarrollará hoy en Buenos Aires, todo indica que la medida se implementará con contundencia en las escuelas públicas de la provincia.

En tanto, el Sindicato de Docentes Particulares (Sadop) definió que se sumará a la movilización, pero sin afectar el dictado de clases. Una determinación similar adoptaron los docentes universitarios nucleados en Coad, que se trasladarán al Congreso para expresarse contra las reformas, pero advirtieron que no habrá paro de actividades.

Vale destacar que más allá de que Ctera ya convocó a movilizarse "contra el ajuste del gobierno nacional", todavía resta decidir si esta medida será acompañada por un paro de manera conjunta del magisterio, con carácter nacional. La decisión se tomará hoy en el congreso de la entidad, donde se analizarán los mandatos de cada provincia. En el caso de Santa Fe, ya expuso su "rechazo absoluto" y votó por el paro y movilización.

De acuerdo a lo que deslizaron los principales referentes del sector, los docentes exhibirán un categórico rechazo a estas reformas pretendidas por el gobierno macrista, y estas visiones críticas se transformarán en un paro de 24 horas, con traslado a Buenos Aires, ya que el proyecto estatal ya ingresó al Parlamento para su tratamiento.

Con este panorama, si prospera la determinación de los docentes santafesinos, mañana no habrá clases en las escuelas de gestión oficial de todo el país. "Se está configurando el futuro laboral de Argentina y es un futuro muy negro", señaló Javier Almirón, secretario gremial de Amsafé.

Estado de alerta

Vale remarcar que la modalidad elegida por Amsafé para formalizar esta medida de protesta pasa por declarar al gremio en estado de alerta y movilización permanente; parar durante 24 horas para movilizar mañana a Buenos Aires; y facultar a la comisión directiva ampliada y al plenario de secretarios generales de Ctera para definir otras medidas de acción en coordinación con otros movimientos sindicales.

Además, con cuestionamientos en la misma dirección, se solicitarán audiencias a todos los bloques políticos parlamentarios provinciales que tendrán la responsabilidad de debatir los proyectos de estas reformas impulsadas por el gobierno nacional.

De esa manera, la asamblea provincial de Amsafé resolvió un paro de actividades y también una movilización junto a otros gremios al Congreso, en la ciudad de Buenos Aires. Y destacaron que la medida pretendida alcanzará todos los niveles educativos de la provincia.

Esta determinación se definió por 2.718 votos en la asamblea departamental Rosario, y por 13.763 votos en la asamblea provincial, con la intención de defender los derechos de los docentes, como trabajadores, frente a las reformas laboral, fiscal, educativa y en salud.

Los docentes santafesinos irán a Buenos Aires con las siguientes consignas: "No a la reforma previsional", "No a la armonización con Ansés", "Defensa de nuestra Caja de Jubilaciones, el 82 por ciento con movilidad automática, y los 57 y 60 años de edad".

También irán con carteles con inscripciones: "No a la reforma laboral que busca arrasar con los derechos de los trabajadores", "Derogación de la Tablita", "No al Plan Maestro y al flexibilizador plan Secundario Completo", "No al Pacto Fiscal y a la reforma tributaria", "No al congelamiento de cargos", y "Aumento del presupuesto educativo".

De esta manera, queda clara la posición de los docentes públicos santafesinos. Y todo indica, que mañana no habrá clases en los establecimientos oficiales.