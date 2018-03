Amsafé define hoy sobre la paritaria

Los docentes de las escuelas públicas de la provincia nucleados en Amsafé definirán hoy, desde las 11, si aceptan o rechazan la última oferta salarial de la Gobernación, de 18 por ciento en dos tramos con cláusula gatillo. A diferencia de la anterior asamblea de semanas atrás donde se impuso con holgura el rechazo a la propuesta inicial del 15 por ciento, la de hoy promete ser una deliberación ajustada con resultado abierto. Tanto que en Rosario esta vez hubo una moción de las seis que se pusieron a votación en las escuelas que promovió aceptar la oferta paritaria de la Casa Gris. La provincia ya avisó que no hay margen para mejorar el ofrecimiento salarial. "Es el límite absoluto, se ha hecho un gran esfuerzo y no se puede aumentar la masa salarial", advirtió la ministra de Educación, Claudia Balagué. La funcionaria agregó que de no aceptar la oferta, los maestros no cobrarán en abril la suba pactada para marzo.