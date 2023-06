Amenazas y falta de agua: sin clases en la escuela "José Serrano" de Las Flores

La Escuela "José Serrano" de barrio Las Flores no tiene servicio de agua y esta mañana recibieron una amenaza.

El tenor de la amenaza no trascendió, pero desde el gremio aclararon que no estaba dirigida a nadie vinculado a la escuela. “Fue como en casos anteriores, usaron a la escuela para difundir”, expresaron de Amsafe . Según trascendió, la intimidación tenía que ver con cuestiones del Servicio Penitenciario.

Ante esa novedad, las autoridades informaron de la situación al Ministerio de Educación y resolvieron suspender las actividades. Por eso colocaron un cartel en el portón de acceso a la escuela que rezaba “Se suspenden las clases por problemas de agua y por haber recibido una nota amenazante”.

Mariela Sosa, supervisora del Ministerio de Educación, brindó precisiones sobre lo ocurrido. "La escuela recibió una amenaza escrita en un papel que alguien pasó por debajo de la puerta. En primera instancia, el caso fue denunciado ante Fiscalía y por hoy no se van a dictar clases mientras se inician las investigaciones. No sabemos cuándo volverán las clases. El caso está en manos de Fiscalía e iremos paso a paso, trabajando en forma conjunta. En esta escuela nunca hubo una nota así y de hecho el mensaje no estaba dirigido a la institución".

Por su parte, Cristina Beltrán, también supervisora de Educación, aportó: "Si bien el Jardín comparte el predio y la comunidad educativa es casi la misma, por resguardo el jardín tampoco tiene actividades. Hoy no hay clases, mañana está la medida de fuerza y se verá el miércoles si están dadas las condiciones para que los niños pueda volver a la normalidad. Nosotros queremos a los niños en las escuelas, aprendiendo con los docentes. A veces por cuestiones ajenas a los docentes tenemos que cerrar las puertas y ahora estamos viendo cómo seguir adelante con el comedor", dijo a Telefe Rosario.

Otra escuela de barrio Las Flores también recibió amenazas el viernes pesado. En ese caso se trató de la institución “Nuestra Señora de Itatí” ubicada en Flor de Nácar al 7000, cuyas autoridades también resolvieron suspender las clases.

>> Leer más: Docentes rosarinos van al paro y movilización el martes por la ola de violencia contra las escuelas

Estos hechos se dieron en un contexto de mucha incertidumbre con motivo de agresiones con arma de fuego y intimidaciones a docentes que llevaron a los gremios docentes, a los que se sumaron otras organizaciones, a decretar para mañana un paro con movilización para pedir más seguridad en las escuelas.