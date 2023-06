Violencia en las escuelas: Sadop denunció que hubo tres hechos en un mismo día

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Lucero remarcó: "Después de todo lo que se ha hablado, lo que corresponde es que las escuelas tengan gestos de adhesión a la medida de protesta de mañana, porque se trata de un paro no convencional. No es una reinvindicación para los docentes específicamente, es para la comunidad en su conjunto. Las escuelas deberían apoyar este tipo de movida”, expresó.

El titular de Sadop dijo que los responsables de esas escuelas son los primeros “que salen a reunirse con los funcionarios del Ministerio de Seguridad y expresan todo lo que les importa todo lo que sucede alrededor de los colegios. Esta movida es otra forma de visibilizar esa angustia”.

“Siempre me molestó que se paguen reemplazantes cuando había paro, pero que lo hagan para mañana en el marco de esta marcha me parece un mal gesto. Dios no lo quiera, pero el día de mañana va a faltar un docente por una situación de estas no habrá reemplace que pague eso”, afirmó Lucero.

Así y todo, el dirigente estimó que el acatamiento al paro y movilización de mañana será alto. "Lo que sucederá es que las escuelas que pongan reemplazantes serán las mismas que lo hicieron en las últimas medidas de fuerza. Eso sucederá porque no se dimensiona el efecto social que esto tiene. Seguramente será una movilización contundente porque hemos recibido adhesiones de sectores que muchas veces han sido refractarios a los paros”, consideró Lucero.

“Creemos que habrá un buen número de colegios que participen incluso de la movilización. Pero hay que llamar la atención sobre la minoría que hace este tipo de cosas (convocar a reemplazantes), que van en contra de los intereses de la comunidad. Más allá de que a nosotros nos toca la representación de los docentes, son muy graves las cosas que están sucediendo”.