Ambientalistas denuncian a una constructora por inyectar veneno a un árbol para secarlo

Los meteorólogos y ambientalistas sostienen desde hace tiempo que el infernal calor que se padece por estos días podría aliviarse en las urbes con más árboles, pero en ciudades como Rosario, donde la construcción no para aunque se oscurezcan las casas de los vecinos, se quiebren sus paredes o se reduzcan los servicios se matan árboles para poner ladrillos. Eso es lo que sucedió en Alem 1425 , donde hay una obra de la empresa 3f Desarrollos SRL y Hammer Construcciones SRL , y este miércoles los vecinos constataron que un fresno había sido perforado para secarlo y extraerlo posteriormente.

"También hay que tener en cuenta el tipo de venenos se usan para tal fin. ¿Sabrá la ciudadanía que en muchos casos son químicos prohibidos para la salud? Hay niños, mascotas y personas que abren ventanas a metros de árboles fumigados sin tener noción del peligro que tienen enfrente. ¿Quién regula en esta ciudad el uso de sustancias peligrosas?", añadió.

Molina asegura que éste no es el único caso. También en una obra de San Nicolás 1626 se intentó derribar un tilo que tapaba la entrada de una cochera y como no se pudo por las denuncias de los vecinos le hicieron un marco de cemento para asfixiar al ejemplar.

Árbol perforado.jpg

"Eso en calle San Nicolás lo hizo un vecino, pero las constructoras también lo hacen. Como otro caso en 9 de julio al 400, frente al Hospital provincial. Así el árbol no solo no puede respirar sino que no recibe lluvia", aseguró Molina.

La multisectorial en favor de los árboles lanzó este jueves un comunicado donde le pide al municipio "control y sanciones ejemplificadoras, teniendo en cuenta que es una problemática que lleva años sin resolverse". También solicitan que se habilite una línea que reciba este tipo de denuncias y las encauce.

En el documento sostienen que mientras algunas escuelas no dan clases porque los alumnos y maestros se descomponen por el calor "se ataca al arbolado urbano". Y le piden a la ciudadanía colaboración a la hora de preservar los ejemplares de las veredas. En ese sentido piden, "si ves una tala o poda irregular, podés dar aviso a través del Instagram @nuestrosarbolesrosario.

Justamente en una nota que publicó este miércoles La Capital, la meteoróloga Vanessa Balchunas habló de la importancia de conservar los árboles en ciudades como Rosario a las que considera "una isla de calor", donde "la urbanización -falta de árboles, excesiva construcción no paralela al río y un campo automotor tan cargado- desarma la nubosidad".

Campaña

Por otra parte, la ONG lanzó una campaña pidiendo "más atención" a los vecinos sobre las especies arbóreas del espacio público. Alertan, con lenguaje añiñado, sobre el riego e invitan a comunicarse a @nuestrosarbolesrosario.