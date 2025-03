Alejandro Fantino en el Jockey Club: "Charles Roberts es un roedor que se esconde bajo la pollera de su mujer"

El periodista contó cómo fue que se enteró de la muerte de Facu, ocurrida el 2 de enero de 2024, y cómo conoció la lucha de los padres en busca de justicia. “Estaba en Monte Hermoso descansando con mi familia. Tenia entre mis pies a Beltrán, mi hijo de once meses, jugando. Estaba leyendo los diarios y vi una nota que relataba el aniversario de la muerte de Facu y me encontré con la lucha de los padres. Me lo anoté en el Calendar para hacer esa lucha propia y moverme cuando llegara a Buenos Aires . Será por mi sensibilidad, porque yo también tengo una criatura ”, recordó.

Fantino, parado en la puerta de la sede céntrica del Jockey Club junto a los familiares de Facundo, apuntó duramente contra el presidente de la institución, Charles Roberts, " Esa rata, ese roedor, que se esconde bajo la pollera de su mujer, tendría que ir preso ", afirmó. Asimismo, también lanzó fuertes comentarios sobre la comisión directiva. "Hace dos meses les pido que renuncien y no lo hacen. No sé más cómo pedirles", sentenció.

>>Leer más: Tragedia en el Jockey Club: el fiscal regional analizará el caso de la muerte de Facu

"El presidente de la Comisión de Country, Jorge Sánchez Almeyra, como mínimo debería desaparecer del club, borrarse. Jaque mate Sánchez Almeyra. A ver si entendemos. Esto es un jaque mate en tu carrera política. Sos tan cómplice y culpable como todos los que estuvieron evitando hacerse cargo de lo que pasaba. Almeyra, no te acerques ni a Fisherton. No tenes que estar en ninguna comisión directiva ni para mover un peón o un alfil. Desaparecé del club, no seas mala gente, no seas insensible".

"Yo nunca en mi vida tuve tanta caca en frente al pedir ayuda. El susto, el cagazo de todos aquellos a los que llamé para pedirles una mano. La soberbia que me encontré. Le dije a toda la comisión directiva que tenían que renunciar como un gesto humano. Nada, solo recibí indiferencia y soberbia"

"No entiendo cómo no hay una condena social con estas ratas, cómo pueden sentarse a tomar un café tranquilos, cómo Charles Roberts puede ver un partido de rugby. De donde yo vengo los hubiésemos sacado a patadas en el ojete ni bien entraran al club. No entran más. Por irrespetuosos, por insensibles”, continuó el periodista.

"La mujer de Roberts movió cielo y tierra para decir que yo tenía un fin político con todo esto. Me chupa un huevo lo político. Yo vine a acompañar a los papás de Facu. Este chico necesita un gesto para descansar en paz. Se tienen que ir (en alusión a las autoridades del Jockey Club), ese es un gesto para que los padres y el chico descansen en paz. Es una cuestión humana", apuntó el periodista, ante una multitud conmovida.

"Miren a este chiquito -señalando a una fotografía de Facu- ¿A ustedes les parece que por una manga de hijos de puta inservibles esta criatura descanse como descansa? No es justo. Es una mierda lo que pasó. La madre lo llevó al club, le estaba organizando el cumpleaños. Imaginense lo que tuvo que organizar después. Sólo pedimos que se vayan todos"