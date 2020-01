Ante el preocupante brote de sarampión con más de 90 casos en el área metropolitana de Buenos Aires, tanto la infectóloga y ex ministra de Salud santafesina, Andrea Uboldi, como el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, remarcaron las recomendaciones para aquellas familias que residen en Rosario y deban viajar a la zona de contagio. "Bebés de entre 6 meses a 11 meses deben vacunarse, lo mismo con una segunda dosis para niños de entre 13 meses a 4 años. Los cuidadores o padres también deberían repetir la vacuna", explicó Uboldi.

Según el último informe emitido por el Ministerio de Salud de Nación, durante 2019 se registraron un total de 97 casos de sarampión, 95 casos detectados en Argentina y 2 casos en España.

De los 95 casos registrados en nuestro país, los primeros 7 ocurrieron entre las semanas epidemiológicas (SE) 8 a 33 y se definieron como casos importados o relacionados con la importación. Desde la SE 35, iniciada el 25 de agosto a la fecha, Argentina está atravesando el mayor brote de sarampión desde la eliminación de la circulación endémica del virus, alcanzada en el año 2000 y certificada en 2016 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Desde la última semana de agosto se confirmaron 88 casos de sarampión distribuidos en las siguientes localidades: Ciudad de Buenos Aires (19), 3 de febrero (1), Almirante Brown (1), Berazategui (1), Tigre (1), Hurlingham (2), Ituzaingó (6), La Matanza (13), Lanús (1), Lomas de Zamora (3), Merlo (17), Moreno (16), Morón (1), Quilmes (1), San Martín (3) y Vicente López (2).

El sarampión es una enfermedad viral altamente transmisible de persona a persona. Se manifiesta por fiebre y erupción de la piel. Puede causar complicaciones graves, desde neumonía y encefalitis hasta una enfermedad infrecuente, de curso progresivo y desenlace fatal, denominada panencefalitis esclerosante subaguda.

El sarampión es letal en hasta 1 o 2 de cada mil niños que enferman. No existe tratamiento específico para el sarampión, sin embargo, se dispone de una vacuna eficaz incluida en el Calendario Nacional a los 12 meses de vida y al ingreso escolar.

A vacunarse

Según recordaron en diálogo con este diario la ex ministra de salud, Uboldi y el secretario Caruana, deben reprogramase o aplazarse el viaje a la zona de contagio para bebés menores a los 6 meses. Entre 6 y 11 meses vacunarse con la triple viral a razón de una dosis la cual no debe ser tenida en cuenta como vacunación de calendario y debe aplicarse por lo menos 15 días antes del viaje. Los bebés de 12 meses deben recibir una dosis correspondiente al calendario. Y entre 13 meses a 4 años inclusive deben acreditar al menos dos dosis de triple viral. Los mayores de 5 años, adolescentes y adultos: dos dosis con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral). Los nacidos antes de 1965 no deben vacunarse.

Advertencia en Chile

Las autoridades sanitarias de Chile reforzaron ayer la necesidad de vacunarse contra el sarampión a los ciudadanos chilenos que viajen a países de Latinoamérica, en especial Argentina o Brasil, a raíz de los brotes de esa enfermedad.

La secretaria ministerial de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, puntualizó que "en la capital argentina hay un brote de tres semanas y en Brasil no se ha podido controlar". Chile tiene programado un plan de vacunación a su población de entre 1 a 5 años.