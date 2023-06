"Acompañe, no castigue", la clave para pensar nuevas políticas de drogas

“Despenalizar el consumo es una deuda”, indicó Fabian Peralta, referente de Miradas y explicó que desde el año 2009 la Corte Suprema dijo que la actual Ley de drogas es anticonstitucional ya que vulnera el artículo 19 y por lo tanto se debe modificar, “no obstante el congreso de la Nación aún no cumplió este fallo por eso en parte es el reclamo”.

El referente de la Asociación Civil puso en relieve el poder realizar este tipo de actividades en una escuela de un barrio de la ciudad “por lo que representa estratégicamente el ámbito educativo” y agradeció a las autoridades que permitieron la intervención artística.

Por su parte, el director de la escuela, Román Aguilar, consideró que no quedan dudas sobre la importancia de las instituciones educativas. “Está claro que tenemos que estar al lado de los chicos y más ahora que la escuela se ha transformado en un lugar de contención primordial. Los chicos están felices aquí dentro, hay que destacar el valor que realmente tiene la escuela como institución gracias al trabajo de compañeras, compañeros, padres y madres”, reflexionó.

Además, el docente comentó que planean abrir el establecimiento los días sábado para que las y los estudiantes realicen talleres como teatro, ajedrez e inglés, entre otros.

escuela luis pasteur 1.jpg

Despenalizar es una deuda

En 2009, la Corte Suprema dictaminó el fallo Arriola por el cual expresó que no es delito tener sustancias para uso personal y declaró inconstitucional la actual ley 23737, ordenando además al congreso que modifique dicha ley. “Son más de 10 años de desobediencia de nuestro parlamento y 10 años en los que se sigue persiguiendo y estigmatizando a usuarios y usuarias”, explicaron desde Miradas.

“Creemos que es fundamental impulsar el debate sobre la necesidad de una nueva política de drogas. Que no penalice a usuarias y usuarios. Que contemple la plena vigencia de los derechos humanos. Que ponga el foco en las personas y no en las sustancias. Que no criminalice. En definitiva, que acompañe y no castigue”, concluyeron desde la Asociación Civil.