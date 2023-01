Abrió una colonia de vacaciones para 150 alumnos en una escuela de Empalme Graneros

"¿Sabés qué es pasarte la infancia cuidando hermanos menores, acompañando a tu mamá a limpiar casas o juntar cartones? ¿Sabés que es no saber meter la cabeza debajo del agua porque no tenés agua y vivías en una casa de cuatro chapas?". No, mucha gente no sabe qué es eso, pero quien pregunta, Laura Castro, la directora de la Escuela Nº 1319 "José Ortolani del empobrecido barrio del noroeste rosarino, Empalme Graneros, sabe bien de qué se tratan esas carencias y saben ahora qué es que 150 alumnos de la escuela gocen de una "colonia de vacaciones".