Según denunció, el sábado a la madrugada escuchó y observó una vez más que su vecino le pegaba a la hija. Como esa situación se venía repitiendo, intentó separarlo y el hombre empezó entonces a golpearla. “Cuando me caí, se tiró arriba mío, me agarró la cabeza y me la dio contra el piso. Quedé inconsciente”, indicó a Canal 3.

El hecho se desencadenó en pasaje Tobas a 7900, en el barrio 7 de Septiembre y obligó a la intervención policial y de los médicos del Sies porque la víctima perdió el conocimiento. “La policía llegó dos horas después”, indicó Silvina, quien confirmó la detención del agresor.

Recurrente

“No sé si tiene antecedentes, pero siempre le pega a la mujer y a las hijas. Siempre que está en estado de ebriedad les pega”, narró Silvina sobre aspectos íntimos de la familia del acusado, pero que suele ser desencadenantes de situaciones de violencia.

Esta mañana se realizó la audiencia imputativa sobre el acusado, identificado como N.A.A., de 52 años, por el delito de lesiones graves dolosas. El fiscal David Carizza le imputó el hecho ocurrido el sábado 30 de enero de 2021 a las 5 Tobas al 7900.

Según las evidencias y la reconstrucción que hizo el fiscal, se produjo una discusión entre el imputado y su hija, la agrede, y en ese momento interviene su vecina Silvina para detenerlo. Pero de inmediato él la toma del cabello y la golpea en varias oportunidades provocando la perdida de conocimiento.

“Me dislocó el tabique y me lo quebró en tres partes. También tengo el pómulo quebrado”, indicó la mujer. Los informes médicos determinaron que la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente (Heca) donde se diagnosticaron fractura de tabique nasal, pómulo y politraumatismos.

El juez de primera instancia Ismael Manfrín tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó prisión preventiva efectiva del acusado hasta el 26 de febrero de 2021. Una vez finalizado ese plazo la está en condiciones de solicitar la prórroga de la medida cautelar.

Luego del hecho Silvina advirtió que la propia familia del agresor la amenazó para que no cuente lo ocurrido. “Pido que no lo suelten, que haya justicia. Les pega siempre a ellas. Ellas no hacen nada, pero a mí no tiene derecho a tocarme”.