A la carga: la Municipalidad lanza un nuevo registro para food trucks en Rosario

Según el presidente de la Cámara de Food Trucks de Rosario, Arturo Milano, son más de veinte las personas interesadas en adquirir un permiso de este tipo y lo novedoso en esta ocasión es que no sólo se habilitarán camionetas de hasta siete metros de largo sino también tráilers, que hasta el momento no eran aceptados para funcionar como food trucks ya que no poseen motor propio. "En caso de trabajar con un tráiler, deberán contar con otro vehículo para garantizar su arrastre", aseguró Milano.