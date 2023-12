A 40 años de democracia, el Politécnico homenajeó a exalumnos desaparecidos en la última dictadura

Juan Farina, director del Politécnico, señaló a La Capital que " se ha hecho un trabajo de investigación durante años aquí en el Politécnico , a través del departamento de Ciencias Humanas y Naturales, en particular del área de Historia, donde se han rescatados los legajos de los detenidos desaparecidos del Politécnico . En este contexto, hoy se hace entrega conjuntamente con la facultad de ingeniería a los familiares".

"El proceso tuvo dos etapas, una que arrancamos entre los años 2000 y 2010 donde confeccionamos las listas de estudiantes y docentes detenidos desaparecidos, y una segunda etapa que acaba de asumir el Consejo de Derechos Humanos de la escuela con la restitución de los legajos a los familiares", explicó Scalona, quien junto con los docentes Gisela Figueroa, Sebastián Merayo y María Pía Martín elaboraron un protocolo de búsqueda, reparación y recuperación de diferentes materiales que constituyeron más tarde los expedientes de los alumnos secuestrados y torturados por la dictadura.

poli 2.jpeg

La investigación y búsqueda de los nombres de los estudiantes desaparecidos llevó a los docentes a transitar un proceso de rastreo por fuera de las paredes de la escuela. Una vez identificadas las personas, los investigadores sólo debieron buscar los expedientes, que permanecían en el archivo del colegio. Las autoridades educativas hicieron una copia, rastrearon los documentos faltantes de los legajos para así reconstruir el paso de estos estudiantes por los pasillos de la escuela y finalizaron el proceso de restitución con la entrega esta mañana de los expedientes a sus familiares.

Scalona explicó que la reconstrucción "se hace por medio de la historia oral, con informantes, por medio de personas que los conocían, compañeros de militancia, etcétera. Después acá en la escuela, los legajos estuvieron siempre, encontrar esos papeles fue lo menos complicado. Lo difícil fue armar las listas", y agregó que la restitución no es otra cosa que la puesta en valor y la entrega a los familiares de esos papeles: “En las escuelas secundarias en general y en ésta en particular, el legajo tiene mucha información de valor legal pero también sensible, porque tiene la foto de cuando entraron en la escuela, cuando egresaron, todas las hojas de la escuela año por año, y la documentación con la cual se inscribieron en la escuela como el certificado de la escuela primaria, la partida de nacimiento, los certificados de salud. Toda una serie de materiales que obviamente es mucho más lógico que los tengan los familiares".

"El valor de la restauración de los legajos es el darle rostro a las identidades que han sufrido esta terrible dictadura cívico militar. Rescatar esos legajos y entregárselos a los familiares, es como un acto homenaje que hace la escuela", sostuvo Farina, y adelantó que se va a colocar una placa en el hall central del colegio en reconocimiento de estos estudiantes.

Se trata del primer acto de estas características que realiza una unidad académica de la Universidad Nacional de Rosario: "Es un día especial y cuesta poner en palabras todo el horror que significó la última dictadura militar en nuestro país. Devolverle a los desaparecidos del Poli y los nombres, los rostros, los cuerpos, las militancias. Con este homenaje lo que intentamos es reconstruir colectivamente la memoria, poder por un lado reconstruir el pasado de lo que fue nuestra universidad y la comunidad para poder valorar el presente y también poder pensar en un futuro”, subrayó Farina, y culminó: “Estamos a 40 años del retorno de la democracia, tenemos que seguir construyendo y ejercitando la memoria colectiva".