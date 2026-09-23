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Vico D'Alessandro y la posible vuelta de "Casi Ángeles": "Hoy no me veo en ese lugar"

Victorio D'Alessandro en "Lo Resolví Pensando": el actor conversó con Guido Záffora sobre su carrera, pasiones y futuros proyectos

23 de septiembre 2026 · 12:54hs
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Vico DAlessandro y la posible vuelta de Casi Ángeles: Hoy no me veo en ese lugar

En una entrevista íntima en "Lo Resolví Pensando", conducido por Guido Záffora, el actor Victorio D'Alessandro repasó su extensa y multifacética carrera, que comenzó en la publicidad y encontró sus primeros pasos en la ficción de Polka, en la serie "Son de Fierro". El artista, quien también exploró el mundo de la producción y busca generar proyectos entre Argentina y España, señaló que el motor de su camino siempre fue "la curiosidad, la búsqueda". Además, sostuvo que lo que más disfruta es el teatro independiente, un espacio donde se formó y al que "siempre volviendo cuando se pueda hacer teatro, me encanta".

Uno de sus proyectos más recientes es la obra "En medio de tanto fuego", que descubrió en Madrid. D'Alessandro conoció al autor, Alberto Conejero, quien también escribió "La Piedra Oscura", obra sobre el amante de Lorca. La pieza, basada en el personaje de Patroclo de "La Ilíada" de Homero, lo "atravesó, me volvió loco". Admirador de los textos que refieren a personajes mitológicos y momentos épicos, se sintió cautivado por la "poesía de Alberto Conejero" y la oportunidad de un "teatro de la palabra con tanta fuerza", algo que valora en un contexto dominado por las pantallas. La fascinación fue tal que adquirió los derechos para producirla en Argentina junto al director Alejandro Tantanian.

Trayectoria, desafíos y perspectivas futuras

El actor abordó el "prejuicio" de ser un "chico Cris Morena", asegurando que "creo que queda después solo con la carrera que cada uno va haciendo". A lo largo de los años, diversificó sus experiencias teatrales en obras como "Constelaciones" y "El Diario del Peludo", así como en el musical "Sugar". Sorprendentemente, reveló haber cursado todas las materias de la carrera de Derecho, aunque sin tramitar el título. Esta etapa lo transformó en un lector más asiduo, utilizando la literatura como "disparador" para la creación de personajes. Sobre su etapa en "Casi Ángeles", destacó la "formación de la educación artística" que le brindó Cris Morena.

D'Alessandro también relató la intensa preparación para su papel en la serie "En el barro", donde interpretó a un corredor de automovilismo secuestrado. Para este rol, investigó "casos de secuestro" y las etapas de "resistencia humana", llegando a encontrar paralelismos con el caso de Axel Blumberg. Trabajó junto a "la China Suárez" y Alejandro Ciancio, destacando la "química, confianza" y el profesionalismo de sus compañeros. Respecto a las escenas de desnudez, afirmó que "hoy no tengo problemas con eso", siempre que "sume y que no quede un lugar burdo". El actor anticipó varios proyectos futuros: una serie para plataforma, y películas en Brasil, Paraguay ("Golpe", sobre la caída de la dictadura) y República Dominicana. Criticó duramente las redes sociales, expresando que "me aburre en general la red social donde aparte ya aburre que todo sea odio", y que "siento una autoayuda que se vuelve cada vez más berreta". Mencionó su deseo de trabajar con figuras como Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia y Rodrigo de la Serna, así como con colegas de su generación como Peter Lanzani.

En un plano más personal, Victorio D'Alessandro se describió como "muy de estar en pareja" y "romántico" en los pequeños gestos. Su día ideal incluye levantarse temprano, disfrutar de un mate, cocinar o deleitarse con la gastronomía, leer y tocar la guitarra, preferiblemente "al aire libre" y "correrme de la ciudad". Reconoció la influencia de su padre, también actor de publicidades y bolos, en su vocación. Aunque mantiene "muy buena relación" con sus excompañeros de "Casi Ángeles", considera su ciclo "cumplido" y no se ve participando en una eventual reunión de la banda. Finalmente, al ser consultado sobre futuros proyectos teatrales clásicos, lanzó una propuesta audaz: "Otelo con Peter" Lanzani, un desafío que ya está anotado en su lista de deseos.

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