Irene Presenqui, árbitro internacional: los secretos de los deportistas de alto nivel
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En Más Cerca, Florencia O'Keeffe entrevistó a la árbitro de Hockey y neuropsicóloga sobre las presiones y el manejo de las emociones en la Selección de Scaloni

18 de julio 2026 · 21:36hs

La árbitro internacional de Hockey y neuropsicóloga Irene Presenqui, invitada en el programa "Más Cerca", conducido por Florencia O'Keeffe, que puede verse en Youtube de La Capital Más, compartió detalles de su trayectoria y su visión sobre el deporte de alto rendimiento. Presenqui, quien creció ligada al Hockey desde la infancia, sostuvo que "siempre soñé con ir a un Juego Olímpico" y que su vida "siempre estuvo atravesada por el deporte y en especial por el Hockey". El pasaje de jugadora a árbitro fue "totalmente" una decisión, motivada por la complejidad de la tarea y un deseo de desafiarse. La especialista habló de su amor por la Selección Argentina de Fútbol y valoró la tarea de Lionel Scaloni por "humanizar" el deporte de alto rendimiento y apostar a los procesos y la construcción de una identidad.

Respecto a su carrera como árbitro, Presenqui la calificó como "extremadamente difícil": el reglamento de hockey tiene "muchos grises", dijo, dejando gran parte de las decisiones a la interpretación de los árbitros. Esta dificultad fue precisamente lo que la atrajo, buscando ponerse "en las zapatillas" de quienes dirigen y aceptando el desafío, algo que la impulsa.

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Subrayó que la labor que tiene exige un "profesionalismo muy alto", no solo físico sino también mental, y la capacidad de "entender el juego". La búsqueda de la Justicia en la cancha es un motor fundamental para ella, a pesar de que el error, con su posible impacto en "todo un país entero", es una constante con la que se debe lidiar.

Salud mental y rendimiento de elite

En su rol de neuropsicóloga, Irene Presenqui trabaja con deportistas para que puedan "salir lo más rápido posible" del error. Explicó una "triangulación" para enfrentar la equivocación: aceptar la imperfección del deporte y del ser humano, perdonarse cuando ocurre el error y, finalmente, seguir adelante. En este contexto, elogió a la Selección Argentina de fútbol por "humanizar el alto rendimiento", mostrando su lado humano y la importancia de expresar emociones. "Vemos un Messi que llora. Eso está buenísimo", afirmó. La figura del psicólogo deportivo, destacó, está cada vez más visibilizada y aceptada por los atletas de elite, quienes ahora muestran "orgullosos" su trabajo de la mente.

Para Presenqui, el arbitraje le brindó la oportunidad de adentrarse en la elite del hockey mundial. Su carrera, que la encuentra preparándose para su quinto mundial y con cuatro Juegos Olímpicos dirigidos, se potencia con la maternidad de sus tres hijos. Lejos de ser un freno, la llegada de Oli y los mellis fue un "motor, que sea combustible y en motivación para ir por más", aunque implica "mucho sacrificio, mucho esfuerzo". La árbitro destacó la importancia de la red familiar y de la decisión conjunta con su pareja para sostener su carrera, que también la llevó a ser la primera mujer en dirigir un partido oficial de varones en un Juego Olímpico, una bandera que sigue levantando por la "igualdad de la mujer en el deporte".

Irene Presenqui se mantiene en la elite gracias a una intensa preparación física y mental. Su "fuego sagrado" se mantiene vivo porque "sigo encontrando mucha pasión", a diferencia de otros árbitros que se retiran tras grandes logros. Su gran objetivo en la vida es que sus hijos puedan "transitar su vida con valores firmes", aprendiendo a luchar ante las adversidades y a "disfrutar del camino", incluso cuando las cosas no salen como se esperan. "El deporte, en definitiva, lo que hace es educarnos para la vida misma", concluyó, enfatizando la importancia de aceptar las emociones, positivas y negativas, y de no olvidarse de "pasarla bien".

Irene Presenqui selección argentina Más Cerca Scaloni hockey

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