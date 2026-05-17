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Horacio Marín: "Quiero quedarme en YPF hasta 2031 para desarrollar a pleno Vaca Muerta"

El presidente de YPF habló con La Capital+ sobre su gestión al frente de la compañía. Desarrolló el Plan 4x4, el futuro de Vaca Muerta y el precio de los combustibles, entre otros ejes. La entrevista completa se transmitirá por streaming el miércoles 20 de mayo, a las 19

17 de mayo 2026 · 06:05hs
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Horacio Marín: Quiero quedarme en YPF hasta 2031 para desarrollar a pleno Vaca Muerta

Horacio Marín: Quiero quedarme en YPF hasta 2031 para desarrollar a pleno Vaca Muerta

Horacio Marín, número uno de YPF, estuvo en el estudio de La Capital+ en el programa Hombres y Mujeres de Negocios, donde trazó la hoja de ruta de la compañía para los próximos años. Dentro de los títulos que dejó, adelantó que en poco tiempo más habrá dos anuncios importantes: uno vinculado al potencial del gas natural licuado en la región y otro respecto de la energía eléctrica en la Argentina.

En el cuarto episodio del ciclo, emitido por el nuevo canal de YouTube La Capital+, María Laura Neffen dialogó con el ingeniero químico que lidera la compañía más grande del país, que detalló su ambicioso Plan 4x4, su visión sobre el futuro de Vaca Muerta y el innovador sistema de precios de combustibles que busca proteger al consumidor argentino. Con una trayectoria de 37 años en la industria de la energía, Marín aseguró que su llegada a la conducción de la petrolera estatal representa el mayor desafío de su carrera profesional, motivado por la convicción de transformar la matriz exportadora nacional.

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El Plan 4x4 y la apuesta por Vaca Muerta

El eje central de su gestión es el Plan 4x4, una estrategia diseñada para cuadruplicar el valor de la compañía en cuatro años. Según explicó el funcionario, el objetivo máximo trasciende su mandato y se proyecta hacia la próxima década. "El objetivo es que Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares en 2031. Eso es un objetivo de país", afirmó Marín, quien destacó que para lograrlo es fundamental focalizar los recursos en Vaca Muerta, el yacimiento de hidrocarburos no convencionales que permite costos operativos significativamente menores a los de los campos maduros.

Para financiar ese desarrollo, la empresa inició un manejo activo de su portafolio que incluyó la venta de activos no estratégicos, como la firma Profertil y diversas áreas convencionales donde la rentabilidad era negativa. También Marín habló sobre lo que ocurrió con YPF Agro y explicó porqué no se concretó la venta proyectada en su momento. Además, adelantó cuáles son los pasos a seguir para esa unidad de negocios.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue la explicación pedagógica sobre la evolución de los precios en los surtidores. Marín dibujó un gráfico para ilustrar la política de "buffer" o amortiguador que implementó YPF frente a la volatilidad internacional del crudo.

"Cuidamos al consumidor. Mantuvimos la nafta constante mientras subía el precio del petróleo. YPF te ayuda y después vos me ayudás a mí", resumió el directivo refiriéndose a que la recuperación de esos costos se realiza de forma gradual cuando los precios internacionales bajan o se estabilizan. Aseguró que este sistema busca evitar la incertidumbre económica en las familias y prevenir una caída drástica en la demanda, que pasó de ser inelástica a elástica ante los constantes aumentos.

La biorrefinería en San Lorenzo y los anuncios que se vienen

Respecto del impacto de la compañía en la provincia de Santa Fe, el presidente de la petrolera se refirió al proyecto de la biorrefinería en San Lorenzo, desarrollado en conjunto con Essential Energy Holding, grupo dirigido por el empresario rosarino Federico Pucciariello.

El plan contempla la reactivación de una planta que se encontraba abandonada para convertirla en un polo de producción de combustibles para la aviación (SAF). "Será un negocio de 600 millones de dólares de exportaciones por año, de los cuales 300 serán para YPF", precisó Marín. Ese desarrollo no solo promete generar valor económico sino también revitalizar el empleo en la zona del cordón industrial, devolviéndole el esplendor a una infraestructura clave para la región.

Hacia el final de la entrevista, Marín adelantó que en el corto plazo, aproximadamente un mes y medio, se realizarán anuncios impactantes relacionados con el gas natural licuado (GNL) y aseguró que se viene una novedad importante vinculada a la energía eléctrica que estará asociada al segmento de los vehículos.

También mencionó una inversión de 25.000 millones de dólares para el desarrollo de la zona sur de Vaca Muerta, denominada Hub Sur, que generará exportaciones por más de 100.000 millones de dólares en los próximos años.

"Quiero quedarme en YPF hasta 2031 porque es el ciclo profesional necesario para desarrollar pleno Vaca Muerta", concluyó el presidente de la firma, subrayando que su única ambición es ser recordado por la honestidad y la excelencia técnica de su gestión.

La entrevista completa se transmitirá por el streaming de La Capital+ el miércoles próximo, a las 19.

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