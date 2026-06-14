Franco Marchetti, la promesa de la esgrima argentina que sigue los pasos de su padre olímpico
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Franco Marchetti, la promesa de la esgrima argentina que sigue los pasos de su padre olímpico

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Mariano Marizza pasó "Un día con" Franco Marchetti, campeón juvenil sudamericano de esgrima y promesa olímpica

14 de junio 2026 · 20:06hs

En una nueva entrega del programa "Un día con", conducido por Mariano Marizza, el público pudo adentrarse en la vida de Franco Marchetti, el joven de 19 años campeón juvenil sudamericano de esgrima. Desde la comodidad de su hogar, Marchetti compartió detalles sobre su disciplina, sus sueños olímpicos y el riguroso camino que implica la alta competencia. La entrevista, realizada el pasado 14 de junio de 2026, mostró la preparación y el compromiso de esta promesa del deporte nacional.

La trayectoria de Franco no es casual, ya que proviene de una familia con profunda conexión con la esgrima. Su padre, referente nacional y sudamericano, fue galardonado con los premios Olimpia en 1995, 1996 y 1998, además de participar en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Sídney 2000. Franco, con su primera participación en un sudamericano infantil en Curitiba en 2017 y su victoria en el sudamericano cadete en Asunción en 2023, apunta a los Juegos de Los Ángeles 2028: "Yo ahora seguí en la de Los Ángeles, pero hay un proceso y bueno, por ahora no estoy tan", sostuvo el joven.

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La técnica del florete y el desafío de los mayores

Marchetti explicó las particularidades de su disciplina, el florete, una de las tres variantes de la esgrima junto con la espada y el sable. En el florete, el punto se marca únicamente con la punta del arma y solo es válido al tocar el torso del oponente, excluyendo brazos, piernas y cara. El sistema eléctrico de su chaqueta detecta los toques válidos, encendiendo luces rojas o verdes según el competidor. A pesar de que la altura es una ventaja en este deporte, Franco, quien se considera más bajo que la mayoría de sus rivales, explicó: "Tengo que jugar ahí con la distancia y bueno, me la tengo que arreglar". Este año marcará un hito en su carrera al competir por primera vez en el Panamericano de mayores, donde se enfrentará a "rivales de toda Sudamérica mucho más fuertes", incluyendo "yanquis que son campeones olímpicos".

Su compromiso con la esgrima comenzó a los 3 años en el club Gimnasia y Esgrima, dedicando seis días a la semana a su entrenamiento. A pesar de haber probado otros deportes como fútbol y waterpolo, la esgrima fue su elección definitiva. Con tan solo 19 años, Franco ha viajado extensivamente por el mundo, compitiendo en lugares como Curitiba, Asunción, Perú, Brasil, Bolivia, y entrenando y compitiendo en Europa (España, Croacia, Italia) y en el Mundial de Dubái en 2022. Este estilo de vida exige sacrificios, especialmente en su alimentación y en la posibilidad de "sacrificar alguna juntada con los amigos o algo de eso también", además de equilibrar su pasión con los estudios de Ingeniería Industrial.

El apoyo económico es fundamental en un deporte amateur como la esgrima, debido al costo del equipamiento y los viajes. Franco cuenta con una beca nacional y un apoyo económico de la provincia de Santa Fe por su clasificación a los Juegos. Sin embargo, el pilar fundamental es la ayuda familiar. "Es la ayuda de mis viejos que me bancan todos los viajes, el material que también es costoso y bueno, sin ellos no iría a ningún lado", afirmó. Consciente de la magnitud del desafío en el próximo Panamericano de mayores en Perú, Franco Marchetti se muestra determinado a dejar su marca y continuar escalando en la élite de la esgrima mundial.

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