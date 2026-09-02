De la alcancía familiar a la presidencia de la Bolsa: la historia de Pablo Bortolato

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario estuvo en el programa Negocios de La Capital + y contó su historia ligada siempre a los mercados. Además, habló de cómo está la Bolsa hoy, de los temas pendientes y de lo que proyecta para el 2027.

Pablo Bortolato, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario desde fines del año pasado estuvo en los estudios de La Capital + en una entrevista para el programa Negocios donde no dejó pregunta sin responder . Habló acerca de cómo se inició en el mundo de los mercados, su abuelo Amadeo, proveniente de la parte de títulos del Banco de Boston, sentó las bases de la firma familiar. En esta entrevista, que puede verse en el canal de YouTube del multimedio, contó que desde niño, la cultura del ahorro estuvo presente en su hogar , con la tradición de las alcancías donde "lo que sobraba tenías que ir a poner la moneda a esa alcancía y luego a fin de año veíamos cuánto habíamos ahorrado".

De joven, a pesar de estudiar técnico electrónico, se involucró en la oficina familiar que lideraba su padre, Jorge, realizando tareas como la carga de clientes en las primeras computadoras. Su interés por el funcionamiento de las acciones y las negociaciones lo llevó a realizar cursos intensivos y, finalmente, a obtener la habilitación para operar en la bolsa. En esa línea, Bortolato confesó que lo que más le gusta de su trabajo es operar en la mesa, una función que hoy, en su rol más comercial, extraña.

El ingreso a la vida institucional

Su vida institucional en la Bolsa de Comercio de Rosario también tiene raíces familiares, ya que tanto su padre como su abuelo fueron presidentes del Mercado Argentino de Valores, por lo cual desde muy joven está presente en la entidad. Ahora bien, a la hora de detallar cómo fue asumir en el 2025 la presidencia de la Bolsa describió que "fue una sorpresa cuando me convocaron y también un orgullo bárbaro que implicó una gran responsabilidad".

Hoy, agregó, la institución se proyecta como una "Bolsa de puertas abiertas, fuerte, muy vinculada al sector productivo", buscando ser un punto de encuentro y servicio para sus socios y la comunidad, con proyectos como un hub de innovación en su segunda planta del edificio histórico de calle Corrientes.

Entre los ejes de gestión para este año y el próximo, Bortolato destacó la importancia de seguir avanzando en infraestructura, en temas como la hidrovía, los accesos a puertos y el avance del tercer carril de la autopista Santa Fe - Rosario, pero señalando la necesidad de extender el tren y mejorar las rutas provinciales. Definió que la Bolsa busca ser un "ámbito donde todas las partes se junten", actuando como un mediador técnico sin intereses, por el bien de la comunidad.

Su mirada sobre los jóvenes

Abordando el futuro, Bortolato observa con entusiasmo a las nuevas generaciones de jóvenes que "ya se abren su plataforma y empiezan ellos mismos a meterse, a incursionar" en el mercado a través de aplicaciones. Aunque reconoce la preocupación de los padres, enfatiza la importancia de la educación financiera y de no confundir inversión con juego. En este contexto, mencionó a la Comisión de Jóvenes que la Bolsa donde se busca estar cerca de quienes están empezando a entrar en el mundo de los mercados. Eso sí, en lo que tiene que ver con las criptomonedas fue claro: "Es algo no regulado" y aclaró que él siempre estará dentro de los mercados.

En la entrevista, que está subida en La Capital +, también se puede conocer su relato respecto del día que perdió todo operando sus ahorros en la Bolsa. "Era la Hiperinflación, fue una lección clave.