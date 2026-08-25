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"En algún momento me encantaría volver a Central": Agustín Módica sobre su presente y pasado

El goleador Agustín Módica, ex Rosario Central, dialogó en "La Banda Futbolera" con Julián Bricco, Mauro Yasprizza y Rodrigo Mendoza sobre su gran presente, la oferta de Fiorentina y su deseo de volver

25 de agosto 2026 · 15:20hs
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En algún momento me encantaría volver a Central: Agustín Módica sobre su presente y pasado

En algún momento me encantaría volver a Central: Agustín Módica sobre su presente y pasado

El programa "La Banda Futbolera", conducido por Julián Bricco, Mauro Yasprizza y Rodrigo Mendoza, comenzó con un debate caliente sobre la actualidad del fútbol argentino. En este contexto, se sumó Agustín Módica, actual goleador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y exjugador de Rosario Central, para dialogar sobre su presente y futuro.

Desde Luján de Cuyo, Módica describió un clima de tranquilidad muy diferente al de Rosario. "La verdad es que allá no me puteaban mucho, a lo mejor me pedían una foto. Acá se vive todo mucho más tranqui", sostuvo el delantero, resaltando cómo este cambio influye en su rendimiento. El jugador, que atraviesa un gran momento siendo el goleador del torneo, afirmó: "No sé si tiene mucho que ver con cómo se vive fuera de la cancha, pero obvio que a lo mejor influye un poco estar más tranquilo y estar con la confianza que estoy". El goleador atribuyó gran parte de su éxito a sus compañeros y al entrenador. "Es lo fundamental, más para un futbolista".

Futuro y Desafíos

Consultado sobre un posible regreso al club de Arroyito, Módica fue categórico: "Obvio, sí, sin duda, sin duda que en algún momento me encantaría volver". Sin embargo, aclaró que está muy "feliz y agradecido" a Gimnasia de Mendoza, club que "me compraron el 50%" de su pase cuando "no venía prácticamente jugando". Recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera: la grave lesión en la cancha de Independiente. "Creo que fue uno de los peores momentos, sin dudas", afirmó, revelando que incluso pensó: "bueno, no juego más". Sobre los rumores que lo vinculan con la selección italiana y un interés de la Fiorentina, Módica confirmó que hubo contactos, pero decidieron "quedarme acá" mínimamente "hasta fin de año". "Si esa posibilidad llega, bienvenido sea", dijo, y ante la pregunta de si aceptaría, respondió con un rotundo "decir que sí, obvio".

El delantero también opinó sobre la eliminación de Rosario Central de la Copa Libertadores: "Puteaba un poco, sí" al ver el partido. Para Módica, la Copa era "más accesible" y "un trámite que lo favorecía Central", señalando que los equipos brasileños "siempre históricamente, y más en la Copa Libertadores, son muy fuertes". Sobre la pregunta de si la dupla ofensiva de Central en la Libertadores debió ser con Nacho Russo, respondió: "uno con el diario del lunes a lo mejor hoy dice que sí pero quién sabe, quizás la realidad si yo me quedaba era otra". Rememoró un tenso cruce con Hulk en un partido contra Mineiro, donde lo "reputeo", para luego cambiarle la camiseta.

Finalmente, Agustín Módica aceptó con humor la comparación con el delantero inglés Peter Crouch, admitiendo: "lo desgarbado y eso sí me joden mis amigos o a veces me dan que corro medio raro". Sobre Erling Haaland, que fue tema de comparación en el estudio, Módica lo calificó de "extraterrestre" y desestimó la idea de que no podría jugar en el fútbol argentino: "yo creo que podría jugar en cualquier lado por las cualidades que tiene". El goleador reafirmó su compromiso con Gimnasia, enfocándose en "seguir haciendo las cosas bien" y disfrutar de este presente que lo ha ayudado a "volver a encontrarme conmigo a volver a sentirme un jugador".

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