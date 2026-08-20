Caro Kopelioff: de chica Disney a filmar "Máxima", "En el barro" y "Cautiva" La actriz dialogó con Guido Záffora en el programa "Lo Resolví Pensando" sobre su multifacética carrera, desde sus inicios hasta sus últimos éxitos en cine y teatro 20 de agosto 2026 · 10:12hs

No se identifica como "chica Disney" aunque muchos la conocen por sus comienzos con el fenómeno "Soy Luna". Ella se asume como actriz y destaca que este año se encuentra celebrando "muchos estrenos". Caro Kopelioff conversó con Guido Záffora en el programa "Lo Resolví Pensando" sobre su extensa carrera, su celebrada actualidad y también sus inicios en la industria con la serie fenómeno cuyo regreso "explota" en redes, con una audiencia que pedía la continuación desde hace una década.

Kopelioff, quien comenzó los talleres de "Soy Luna" a los 16 años, logró balancear sus compromisos laborales con una adolescencia "bastante normal", ya que logró terminar sus estudios y mantener una vida social activa. En el set de Disney, la actriz forjó amistades, en particular su vínculo con Katy Martínez, su primera compañera. Recordó la exigencia física, con prácticas de patín seis horas por día, y los desafíos de la fama repentina: "No sos muy consciente nunca" de la cantidad de seguidores, resaltó. Sobre la reunión de "Soy Luna", señaló que Karol Sevilla fue una "gran líder" y que la ausencia de algunos compañeros se debió a "otros compromisos" o razones de la historia.

La transición de Disney a la actuación profesional Tras su etapa en Disney, Caro Kopelioff enfrentó el "abismo" de la profesión: "La verdadera profesión es audicionar, no quedar". Este proceso de frustración y constante búsqueda la llevó a revalorizar su vocación. Su papel en la serie de Netflix "En el Barro" marcó un antes y un después para ella. Fue un proyecto "oscuro" en el que ni el propio conductor la reconoció. La artista destacó el "elenco de mujeres maravilloso" de esa propuesta y resaltó su admiración por compañeras como Verónica Ginás, su madre en la ficción, y la China Suárez, con quien compartió "muchas escenas" y a quien calificó de "gran profesional".

Kopelioff también recordó su experiencia teatral, y calificó como un "sueño" haber interpretado a un personaje de Chekhov en el Teatro San Martín. El proceso incluyó un exigente laboratorio con 32 participantes y varias audiciones. En televisión, encarnó a Inés Zorreguieta en "Máxima", serie que se filmóp en Holanda y Bélgica, un desafío que además la obligó a trabajar en inglés y la enfrentó a momentos de "mucha soledad" pero también le dio crecimiento profesional y personal.