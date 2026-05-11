La Capital | La Capital+ | Pachano

Aníbal Pachano: "Nunca utilicé la enfermedad para generar prensa"

En una charla íntima con Guido Záffora para el ciclo "Lo resolví pensando" de L+, el coreógrafo y director repasó su pasado como arquitecto, el éxito de Botton Tap, su resiliente batalla por la salud y la emoción transformadora de ser abuelo.

11 de mayo 2026 · 19:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Aníbal Pachano: Nunca utilicé la enfermedad para generar prensa

Aníbal Pachano se define ante el mundo de una manera simple: "Soy Aníbal, Aníbal Pachano". Antes de las galeras y el tap, su vida estaba marcada por los planos y el diseño, una carrera que comenzó a los 18 años en la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Digo que soy arquitecto antes que artista porque así fue la historia (fui un gran laburante en estudios y documentalista de obra)", explicó el director. Fue recién a los 28 años cuando decidió dar un vuelco total a su profesión, un cambio que coincidió con el encuentro con Ana Sanz en la escuela de Alberto Agüero. Juntos fundaron Botton Tap, una empresa teatral que revolucionó la estética del espectáculo argentino en los años 80 y 90.

La vida familiar de Pachano estuvo atravesada por la política y el exilio interno durante su niñez. Su padre era un odontólogo reconocido y amigo del expresidente Arturo Frondizi, lo que les valió persecuciones y un intento de secuestro que obligó a su madre a trasladar a la familia a Villa Carlos Paz. "Mi vieja me enseñó mucho a entender quiénes eran los artistas de la época (vengo de una formación muy profunda desde lo estético)", recordó. Ese ojo clínico lo aplicó luego a su relación con Ana Sanz, de quien se enamoró apenas la vio con el pelo rapado y una figura distinguida. Se casaron a finales de 1983 y juntos transitaron décadas de amor, trabajo y la llegada de su hija Sofía, quien debutó artísticamente a los 5 años en la obra “Amapola”.

Embed - Aníbal Pachano: el hombre detrás de la galera | Lo resolví Pensando con Guido Zaffora | La Capital+

La arquitectura y el nacimiento de Botton Tap

Uno de los momentos más tensos de su vida pública fue la revelación mediática de su diagnóstico de VIH, un hecho que calificó como "de cuarta y muy desagradable". A pesar de la exposición, Pachano logró transformar ese dolor en un mensaje de concientización sin buscar el rédito comercial. "Yo nunca utilicé la enfermedad como una situación de a ver cómo generaba prensa con eso (la jugué de callado)", sentenció. En ese sentido, destacó el rol de su hija Sofía en el programa de Marcelo Tinelli cuando enfrentó a Graciela Alfano por sus dichos sobre la salud de su padre: "Sofía le puso los puntos (ella tenía 22 años y yo 62), le dijo que yo tenía una vida por delante y la de ella estaba terminada, ahí fue el final".

Actualmente, el artista atraviesa un nuevo desafío de salud vinculado al cáncer, proceso que encara con la misma resiliencia que lo caracteriza. Reconoció que se encuentra en tratamiento (le sacaron la glándula suprarrenal y están cuidando su hígado con quimio), pero que se siente fuerte para seguir adelante. Esta etapa coincide con un cambio de prioridades y una mirada mucho más relajada sobre el entorno mediático. "Hoy me chupa un huevo todo (digan lo que quieran, opinen lo que se les cante el tujes)", bromeó, asegurando que el paso del tiempo y las batallas ganadas le permitieron alcanzar un estado de tranquilidad que antes no conocía.

La lucha contra el cáncer y la llegada de su nieto Vito

La gran transformación emocional de Pachano llegó con el nacimiento de su nieto, Vito. El coreógrafo admitió que lloró profundamente al conocerlo por videollamada y que ese vínculo le planteó nuevas metas vitales. "Me pongo metas (ahora me gustaría caminar de la mano con él un ratito, hasta que tenga conciencia de que tuvo un abuelo)", confesó emocionado. Mientras planea masterclasses por todo el país y la redacción de su libro biográfico, Aníbal sigue abierto al amor, buscando esa cotidianeidad que tuvo con Ana Sanz: "Me encantaría encontrar a alguien (poder compartir un mate a la mañana y una comida divina, estar en un lugar espléndido o en uno pobre, despojado de todo)".

Ver comentarios

Las más leídas

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Lo último

Mirtha Legrand volvió a hablar de su estatua homenaje: ¡Yo soy hermosa y eso es horrible!

Mirtha Legrand volvió a hablar de su estatua homenaje: "¡Yo soy hermosa y eso es horrible!"

Cuándo juega Tim Payne en el Mundial 2026 y la vez que se enfrentó a un equipo argentino

Cuándo juega Tim Payne en el Mundial 2026 y la vez que se enfrentó a un equipo argentino

Newells arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

Newell's arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

La nueva conexión con el país vecino tendrá una frecuencia semanal entre enero y febrero. Se agregan opciones para viajar desde Rosario
Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe
Zoom

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe

El campo aceleró la liquidación y el Gran Rosario en la cima de un ranking mundial
Economía

El campo aceleró la liquidación y el Gran Rosario en la cima de un ranking mundial

Monumento a la Bandera: Faltan detalles finales, se llegará muy bien para el 20 de junio
La Ciudad

Monumento a la Bandera: "Faltan detalles finales, se llegará muy bien para el 20 de junio"

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones
Economía

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

El Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Ovación
Newells arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

Newells arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

Newell's arranca una semana donde comenzará a resolver temas pendientes

Colapinto vuelve a Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Colapinto vuelve a Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Cuándo juega la selección argentina: los amistosos en la previa del Mundial 2026

Cuándo juega la selección argentina: los amistosos en la previa del Mundial 2026

Policiales
Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

La Ciudad
Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Ni Una Menos: el femicidio de Agostina Vega atraviesa la marcha del 3J en Rosario

Ni Una Menos: el femicidio de Agostina Vega atraviesa la marcha del 3J en Rosario

Monumento a la Bandera: Faltan detalles finales, se llegará muy bien para el 20 de junio

Monumento a la Bandera: "Faltan detalles finales, se llegará muy bien para el 20 de junio"

El caso del juez Salmain lo dice todo

El caso del juez Salmain lo dice todo

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya
Ovación

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya

Martín Rapetti: la economía seguirá planchada y el dólar tendrá más presión

Por Alvaro Torriglia
Economía

Martín Rapetti: la economía seguirá "planchada" y el dólar tendrá más presión

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023
Economía

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI
Economía

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda
El Mundo

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs
Ovación

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento
Economía

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales
Economía

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como bomba
Información General

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como "bomba"

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne
Ovación

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año
Economía

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe

Decomisan más de 50 aves silvestres que vendían ilegalmente en Pérez
La Region

Decomisan más de 50 aves silvestres que vendían ilegalmente en Pérez

Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera obras en 100 localidades de alto riesgo
La Región

Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera obras en 100 localidades de alto riesgo

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol
Economía

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol

Cattalini: Rosario no soporta más una Justicia federal atravesada por corrupción
Política

Cattalini: "Rosario no soporta más una Justicia federal atravesada por corrupción"

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo
Economía

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago
Economía

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago

Más de mil personas ya se anotaron para terminar su carrera en la UNR
La Ciudad

Más de mil personas ya se anotaron para terminar su carrera en la UNR