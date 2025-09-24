Rosario tendrá canchas profesionales de squash por los Juegos Suramericanos 2026

Con la finalización de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) la semana pasada, ahora le toca el turno a los Juegos Suramericanos 2026 , que se jugarán del 12 al 26 de septiembre del año próximo y donde Rosario será una de las tres sedes, junto con Rafaela y Santa Fe . Se espera el arribo de más de 4 mil atletas de 15 países que competirán en 57 disciplinas y ya se están trabajando proyectos clave para poder llevar adelante este evento histórico que quedará como legado deportivo . Uno de estos sentará un precedente para un deporte que en Argentina y, sobre todo en Rosario, busca ganar popularidad y profesionalizarse: el squash .

En el marco de una serie de inversiones en infraestructura de parte del gobierno de Santa Fe que asciende a 90 millones de dólares , se planteó la adquisición de tres canchas de primera categoría que darán a los jugadores la posibilidad de jugar el deporte en formato individual , conocido como ‘ single ’, y en dobles , entre cuatro personas en equipos de dos. En diálogo con Guillermo Ferreyra , supervisor de cuentas de la Asociación Santafesina de Squash Racket , se remarcó la importancia que tiene para la ciudad la puesta a punto de estas canchas que se usarán para lucir el deporte en los Juegos Suramericanos , pero con vistas a que queden ya instaladas como un nuevo espacio para que los deportistas puedan practicar y jugar otros torneos.

“Todavía no sabemos dónde se van a instalar las canchas, aunque pensamos que el Hipódromo puede ser un buen lugar para alojarlas y la semana que viene tenemos una reunión con su presidente, estamos en tratativas. Lo bueno es que esta compra nos va a quedar a la Asociación para que sigamos usándolas, en nuestro deporte al no existir canchas de nivel en la ciudad se van a comprar y hay tres empresas fabricantes que se están evaluando, una alemana, otra americana y apareció una china, así que verán financieramente qué propuesta conviene para adquirirlas. Vienen semi armadas, con piso e iluminación incorporada, de frente tienen 20 metros por 9,70 de profundidad y hechas con durlock”, destacó Ferreyra.

Al no haber esta estructura actualmente en la ciudad, el squash hoy se juega de forma amateur en dos clubes privados, el Procenter, en San Martín al 1300 y en el PSG, en Pueyrredón al 400. Estos dos lugares tienen canchas profesionales, pero no al nivel de una competencia del alto rendimiento como los Juegos Suramericanos y con la particularidad de que solo permiten jugar singles. “Las paredes internas de la cancha central van a tener base corrediza, se corren 75 cm a cada lado y se convierte en una cancha de dobles porque internacionalmente se juega así, doble caballeros, doble damas y doble mixto”, explicó el directivo.

Formalizar el squash y su enseñanza

Es tan novedoso el camino que el squash emprendió para afianzarse en Rosario y poder crecer a nivel provincial, que la Asociación Civil se constituyó legalmente recién a principios de este año. Este paso se dio en el marco del programa municipal de regularización de entidades deportivas, lo que permitió conformar la entidad santafesina de Squash Racket. La obtención de la personería jurídica no solo ordena y formaliza la práctica de la disciplina, sino que además refuerza el rol social que estas instituciones cumplen en la comunidad.

“Hace poco más de 40 años que el squash se juega en Rosario y hubo comisiones anteriores que nunca llegaron a crear un proyecto formal para el desarrollo de este deporte, ni siquiera cuando jugaba en la ciudad Robertino Pezzota, número uno de Argentina. Nadie lo aprovechó para lograr una movida donde él sea una figura atrayente, por eso el año pasado iniciamos los trámites para constituirnos legalmente y hoy estamos encaminados a desarrollar en cada club una escuela de enseñanza para chicos”, señaló Ferreyra y agregó que haberse constituido formalmente les posibilita en el 2026 contar con un presupuesto para adquirir elementos de enseñanza y pagarle a un plantel de profesores y entrenadores.

Se trata de un proyecto de inclusión para que más niños y adolescentes puedan conocer de qué se trata el squash, cómo se juega y acompañarlos en su formación ya que su práctica no es sencilla y requiere de una gran capacidad técnica y perseverancia para progresar. Por eso el especialista deportivo destacó que al principio se juega con raquetas más cortas, con una pelota esponjosa, donde el chico arranca con objetivos lúdicos. “Creemos que de 50 niños con suerte te quedan 6 ó 7 que continúan, por eso en esta etapa es donde uno tiene que poner énfasis en cómo trabajar y en los elementos disponibles. Apuntamos a que después de los Juegos Suramericanos nos quede un lugar fijo y propio, con infraestructura de vestuarios y hasta un bar para que los jugadores puedan disfrutar”, explicó el directivo.

Rosario como faro del deporte

A nivel provincial, Ferreyra destacó que solo en Rosario hay clubes para jugar squash y que no se practica en otras ciudades de Santa Fe, lo cual es otra limitante al momento de impulsarlo y que más gente lo conozca. Según estimó, hoy hay entre 100 y 150 personas jugándolo en la región y menos de la mitad compitiendo en torneos, ya que una gran parte lo realiza como hobby. A nivel nacional calcula más de 10 mil jugadores, pero a los Juegos Suramericanos solo irán aquellos jugadores clasificados como el joven oriundo de Mar del Plata, Segundo Portabales, o el cordobés Jeremías Azaña.

“Los Jadar primero y ahora los Juegos Suramericanos fueron un poco el incentivo para volver a organizarnos. Tenemos que crecer, no hay otra”, señaló Ferreyra, quien considera que el squash es un deporte sin publicidad ni marketing, a diferencia de otros formatos con raqueta muy populares como el tenis y el paddle. En este sentido, sostuvo que no se trata de una particularidad de Rosario o de Argentina, sino de una realidad global. Por ejemplo, en Egipto, actual referente mundial, se organizan torneos en canchas de vidrio instaladas junto a las pirámides, donde compiten los 50 mejores jugadores del planeta, pero apenas asisten unas 1200 personas. Algo similar ocurre con el Abierto de Estados Unidos, que se celebra en la estación central de Nueva York y convoca solo a unos 500 espectadores.