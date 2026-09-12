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Jockey Club y Duendes pisaron fuerte y jugarán una de las semifinales del Torneo del Interior

Jockey Club ganó de local en un duelo del Litoral ante Estudiantes y Duendes obtuvo un triunfo enorme en Tucumán. En 15 días chocan en las Cuatro Hectáreas.

12 de septiembre 2026 · 18:51hs
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Jockey Club y Duendes

Virginia Benedetto

Jockey Club y Duendes, en el encuentro del Regional. Ahora se verán las caras en la semifinal del Torneo del Interior.

El Torneo del Interior 2026 promete una definición apasionante y al menos un equipo rosarino estará en la final, ya que una de las semis la animarán Jockey Club y Duendes en las Cuatro Hectáreas, dentro de dos semanas. La otra tendrá a dos rivales cordobeses, por lo que será una definición Rosario vs. Córdoba.

El sábado se animaron los cuartos de final del TDI y Jockey debió batallar duro en su cancha para superar a Estudiantes de Paraná, por un claro 23 a 10 que no lo fue tanto en el desarrollo. De hecho, los entrerrianos marchan segundos en el Regional del Litoral, por delante de los rosarinos.

Estudiantes inclusive se fue al descanso en el primer tiempo venciendo 10 a 0 a Jockey, lo que obligó a una gran reacción para darlo vuelta en el complemento.

En Yerba Buena, Duendes obtuvo un gran triunfo ante Tucumán Rugby, al que superó por un ajustado 21 a 18. El líder del TRL alcanzó así la etapa de semifinales y el 26 de setiembre buscará la final en las Cuatro Hectáreas.

>>Leer más: El rugby del Litoral infla el pecho: aportó la mitad de los cuartofinalistas del Torneo del Interior

En los otros partidos de cuartos de final, Jockey Club de Córdoba venció a Marista de Mendoza por un inapelable 47 a 7 y se medirá en semifinales con Tala de Córdoba, que humilló a Santa Fe RC por 70 a 29.

Los repechajes del Torneo del Interior

Además de los partidos que irán definiendo al campeón, se disputaron los repechajes y Litoral conservó las otras dos plazas que tenía con las victorias de Gimnasia y Old Resian.

GER ganó en la Bombonera del parque Independencia a La Tablada por 40 a 38 en un partido de alto voltaje hasta el final. Mientras que Old Resian superó en el Grantfield a Mendoza Rugby por 31 a 17.

En tanto, la jornada consagró al campeón del Torneo del Interior B: Natación y Gimnasia de Tucumán, que derrotó a Tucumán Lawn Tennis 23 a 15.

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