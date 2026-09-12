Juegos Suramericanos: el Monumento ya recibe a los espectadores de la ceremonia de apertura

La ceremonia comienza a las 18, se presentarán a las delegaciones, habrá múltiples espectáculos y se estima que se extienda, al menos, hasta las 22

El público comenzó a llegar al Monumento para la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos.

La cuenta regresiva para el comienzo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 está por llegar a su fin . La ceremonia de apertura del evento, que será este sábado, desde las 18, en el Monumento a la Bandera , dará inicio a dos semanas de decenas de deportes y disciplinas en las que se presentarán más de 4.000 deportistas de 15 países.

Dos horas antes del inicio de la ceremonia, que contará con la presentación de las delegaciones y shows de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Cacho Deicas y Juan Carlos Baglietto, entre otros artistas , el Monumento ya comenzó a recibir una importante cantidad de público que se acercó para disfrutar del evento.

A pesar del frío que se acentuó hacia la mitad de la tarde de este sábado, las inmediaciones del Monumento a la Bandera comenzaron a recibir visitantes que se quedarán apostados hasta la noche para ver la apertura de los Juegos Suramericanos. Algunos, con ganas de disfrutar desde el primer minuto hasta el último, aprovecharon y se llevaron sillas y reposeras.

Familias enteras, grupos de amigos y hasta algunas personas sueltas ocuparon los espacios más cercanos al vallado que rodea el escenario, construido en altura para que los presentes puedan apreciar el show. "Somos fanáticas de Abel, vinimos para verlo a él. Si él está, no podíamos no estar", contaron Laura y Daniela, dos amigas treintañeras, a La Capital.



"Vinimos de Acebal. Tenemos familia acá en Rosario y aprovechamos que estaba este evento para venir a visitar y ver de qué se trata. Dicen que va a ser algo muy grande, así que queríamos que los chicos pudieran estar acá", apuntó por su parte Ezequiel, que llegó a la ciudad al mediodía junto a su mujer y sus dos hijos, de siete y nueve años. "A nosotros nos gusta mucho el folklore también, así que nos gustaba que esté La Sole", agregó.

Virginia Benedetto / La Capital

Cómo comprar entradas para los Juegos Suramericanos 2026

Las competencias tendrán acceso gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. Por lo tanto, no será obligatorio comprar una entrada para asistir mientras haya lugares disponibles.

Quienes quieran asegurarse un lugar, podrán adquirir de manera anticipada una entrada por $10.000 a través de www.santafe2026.ar. Allí deberán seleccionar el evento al que desean asistir y completar el proceso de compra.

El dinero recaudado tendrá un destino solidario: la organización donará la totalidad de los fondos a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.

>> Leer más: Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

Los Juegos también ofrecerán cinco Fan Fest para acompañar las competencias. Habrá dos en Rosario, dos en Rafaela y uno en Santa Fe.

El acceso será gratuito, pero cada espacio tendrá un límite de capacidad. Por ese motivo, quienes quieran ingresar deberán contar con un código QR previamente descargado desde santafe2026.ar. El público podrá presentar el código desde el celular o llevarlo impreso.

Cómo consultar el calendario y seguir en vivo

El canal TyC Sports será la encargada de transmitir la actividad de las diferentes disciplinas en Argentina. Para el resto de los países, Panam Sports Channel tendrá seis señales simultáneas para seguir todo lo que suceda durante las dos semanas de competencia.

El cronograma completo permite consultar fechas, horarios, disciplinas y escenarios. La información oficial está disponible en www.santafe2026.ar, sitio que también concentra los datos sobre entradas y actividades para el público.

>> Leer más: Juegos Suramericanos 2026: los 48 atletas rosarinos que competirán por Argentina

Por último, también estará la posibilidad de seguir cada jornada en tiempo real. Para ello, estará la aplicación oficial Santa Fe 2026, que permitirá consultar toda la información relevante con respecto al calendario, horarios y sedes de cada disciplina, los atletas participantes, la actividad y el medallero en vivo, tanto por país como por deporte.