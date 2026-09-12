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Atlético del Rosario no aprovechó el envión y cayó por goleada en la visita a SIC por el Top 14 de la Urba

Plaza Jewell venía de ganarle a Belgrano en el pasaje Gould con la última patada, pero cayó con contundencia frente a SIC, al que le ganó en la primera rueda.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

12 de septiembre 2026 · 19:55hs
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SIC lo terminó pasando por arriba a Atlético del Rosario

A PLENO RUGBY

SIC lo terminó pasando por arriba a Atlético del Rosario, que no termina de afirmarse en el Top 14 de la Urba.

Atlético del Rosario no pudo aprovechar el envión anímico de la última victoria agónica de local y cayó sin atenuantes en la visita a SIC por 46 a 17, en el marco de la 22ª fecha del Top 14 de la Urba. Lo único bueno fue que los rivales en la lucha por mantener la categoría también perdieron.

Plaza venía de encontrar un tremendo alivio con la victoria en la última patada de Manuel Nogués, el sábado anterior ante Belgrano en el Pasaje Gould. Y con ese envión planteó el partido ante la Zanja, para un primer tiempo más que aceptable.

Empezó ganando SIC con dos tries, uno solo convertido, pero bastó que Nogués descontara con un penal para dar vuelta la historia. El mismo 10 rosarino convirtió los dos tries que siguieron de Tomás Cornejo y el capitán Tomás Malanos, para pasar a ganar 17 a 12 sobre la media hora de juego.

Claro que SIC volvería a romper la resistencia rosarina y marcaría otros dos tries al final del primer tiempo para irse al descanso 22 a 17.

>>Leer más: Atlético del Rosario recuperó la memoria y volvió al triunfo frente a CUBA en el Top 14 de la Urba

En el complemento, Atlético del Rosario fue rival hasta que SIC marcó sobre los 12 minutos uno de los cuatro tries con los que terminaría liquidando el partido.

El equipo de Juan Manuel Queirolo y Marcelo Valesani formó con: Juan Manuel Queirolo y Marcelo Valesani. Martín Elías; Juan Cruz Bertero, Bautista Estellés, Ramiro Musio y Tomás Malanos (capitán); Manuel Nogués y Tomás Cornejo; Jerónimo Gómez Vara, Lucas Malanos y Federico Etcheverry; José Cáceres y Octavio Capella; Lisandro Dipierri, Ramiro Rubio y José León Carro. Luego entraron Nicolás Casals, Luciano Nyman, Santiago Vitola y Francisco Echenique Menta.

Los resultados que beneficiaron a Atlético del Rosario

La buena noticia para Plaza fue que perdieron los cuatro equipos que tiene detrás. Atlético del Rosario se mantiene 10º con 38 puntos, mientras que La Plata perdió 42 a 22 en la visita al 3º Alumni (72) y sigue con 33.

Los Matreros, que tiene 32, sufrió una contundente goleada de visitante del 9º CUBA (45) 78 a 22. Buenos Aires, que sigue con 31, perdió de local por 27 a 26 ante el escolta CASI (78) y Champagnat, casi condenado con 15 puntos, perdió de local 43 a 33 con el 5º Hindú (69).

El líder Newman (95) superó al 7º Regatas (50) 40 a 17 y el octavo Belgrano (48) perdió de local con el sexto Los Tilos (64) 40 a 30.

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