La nueva función de Instagram permite agregar al perfil fotos en las que se está etiquetado

Ahora, los usuarios pueden reorganizar sus perfiles incluyendo las publicaciones de otros usuarios en las que han sido etiquetados. De qué se trata y cómo lograrlo

Instagram incorporó una nueva función que permite a los usuarios sumar a sus perfiles fotos y videos originalmente publicados por otros usuarios. La herramienta busca ofrecer a los usuarios más libertad a la hora de organizar sus cuadrículas principales y el aspecto de sus perfiles.

Anteriormente, las publicaciones realizadas por el propio usuario y aquellas en las que estaba etiquetado figuraban en dos lugares distintos. Por un lado, está el perfil principal y, por otro, las publicaciones compartidas y las publicaciones en las que se está etiquetado.

Ahora, Instagram permite a los usuarios elegir fotos o videos publicados por otra persona y sumarlos al perfil principal, como si estuvieran publicados por ellos mismos , sin la necesidad de volver a subir las fotos ni estar dispuesto como colaborador.

Lo más importante a tener en cuenta es que, cuando el usuario incorpora la publicación en la que está etiquetado a su cuadrícula, esta no sufre ninguna modificación . Tampoco se crea ninguna copia del contenido ni se atribuye al perfil que lo ordenó en su cuadrícula. La foto o video sigue perteneciendo al perfil que la publicó originalmente y esta información sigue figurando, aunque otra persona pueda mostrarla en su propio perfil.

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Cómo agregar fotos en las que se está etiquetado al propio perfil

Existen diferentes métodos para agregar una foto en la que el usuario ha sido etiquetado a su perfil. La forma más rápida es hacerlo directamente cuando se recibe la notificación de que se ha sido etiquetado, que llega como un mensaje directo y da la opción de agregarla directamente a la cuadrícula.

También se puede realizar el proceso desde la publicación o dirigiéndose a la sección de fotos donde el usuario ha sido etiquetado y seleccionando cuáles quiere incorporar a su perfil. En la publicación, al dirigirse al menú (en alguna de las esquinas, normalmente en la superior derecha), se presentará la opción “Agregar a la cuadrícula”. Al seleccionarla, se sumará al perfil.

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Asimismo, la herramienta permite deshacer la selección si se cambia de opinión. Si, después de sumar a su cuadrícula principal una publicación en la que está etiquetado, el usuario decide quitarla, puede retirarla de su perfil principal sin eliminar la publicación original y sin quitarla de la sección de publicaciones en las que está etiquetado.