Romina Imwinkelried consiguió la primera medalla argentina en los Juegos Suramericanos 2026: "Lo soñé mucho tiempo" La nadadora terminó tercera en los 10 kilómetros de aguas abiertas y consiguió el primer podio de Argentina. 13 de septiembre 2026 · 15:16hs

Romina Imwinkelried se quedó con la primera medalla de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La representante de Libertad de San Jerónimo Norte terminó tercera en los 10 kilómetros de aguas abiertas, con un tiempo de 1:57:04.5, a 6.3 segundos de la brasileña Ana Cunha, ganadora de la prueba y máxima referente sudamericana de esta disciplina por el oro que ganó en Tokio 2020.

La prueba se disputó en el lago del Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe con una temperatura de 11 grados, condiciones desafiantes que pusieron a prueba la resistencia de todos los competidores. Este resultado inicial ya perfila una serie de jornadas intensas y llenas de adrenalina en lo que resta de los Juegos Suramericanos. Un emocionante arranque en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 vio a Brasil llevarse la primera medalla de oro.

La brasileña Viviane Eichelberger fue segunda, a 3.7 segundos, mientras que Imwinkelried y Candela Giordanino terminaron tercera y cuarta, respectivamente, casi con el mismo tiempo de 1:57:04.5. Luego, la clasificación oficial ubicó a Imwinkelried por delante de su compatriota por apenas una décima de segundo.

Imwinkelried, de 32 años, ya había ganado la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 y fue cuarta en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Giordanino, de 22 años y nadadora del Club Unión de Santa Fe, había terminado séptima en Asunción 2022, cuando tenía 18 años.

“Lo soñé mucho tiempo. Me costó volver a la selección. Pasaron muchas cosas en el medio, algunas decisiones que me perjudicaron. Siempre seguí trabajando con la cabeza gacha y en silencio. Tuve que hacer un cambio de vida: me mudé a Buenos Aires, cambié de entrenador y cambié toda mi vida para volver a estar en un ODESUR. Por suerte fue acá, con mi gente. Es inexplicable”, comentó entre lágrimas Romina Imwinkelried, en diálogo con ESPN. La clasificación oficial de mujeres es la siguiente en los Suramericanos: 1° Ana Marcela Cunha (Brasil) 1:56:58.2 2° Vivian Jungblut (Brasil) 1:57:01.9 3° Romina Imwinkelried (Argentina) 1:57:04.5 4° Candela Giordanino (Argentina) 1:57:04.6 5° Victoria Abad (Ecuador) 1:57:41.6 6° Paola Pérez (Venezuela) 1:58:29.0 7° Danna Martínez (Ecuador) 2:04:36.5