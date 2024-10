Interna del PJ: la lista de Quintela quedó excluida y Cristina Kirchner será la única candidata

La lista "Federales, un grito de corazón" , liderada por el gobernador Ricardo Quintela, quedó excluida de las elecciones internas del Partido Justicialista . Así lo resolvió la Junta Electoral tras determinar que la nómina del riojano no contaba con el mínimo de avales necesarios. Sin interna, Cristina Kirchner es la única candidata a la presidencia .

El viernes pasado, la Junta Electoral le había dado a Ricardo Quintela un plazo de 24 horas para que presentara los 13.196 avales que le faltaban para alcanzar el número mínimo exigido por el reglamento electoral.

Ante esta situación, Quintela apuntó contra la Junta y Cristina: "Desde que un grupo de compañeros empujaron a Cristina a irrumpir en el escenario de la disputa electoral interna del partido, lo que podría haber sido un camino de apertura, participación y democracia se convirtió en un tortuoso proceso de obstaculización", sentenció en un comunicado, que agregó: "No estuvieron, no están y no estarán dispuestos a competir democráticamente aquellos que siguen creyendo que la política es sometimiento".

Luego de apuntar que la Junta Electoral había favorecido a la lista de la expresidenta, la misma Junta salió al cruce y rechazó tales acusaciones de parcialidad. En este sentido, ratificó que los avales presentados eran insuficientes y contenían inconsistencias que afectaban su validez.