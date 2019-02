El cuerpo de Sala llegó a Santa Fe y será velado hoy en Progreso

El cuerpo del futbolista argentino Emiliano Sala, fallecido en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha el mes pasado, llegó ayer a Buenos Aires procedente de Europa y luego fue trasladado a la ciudad de Santa Fe donde descansaba anoche. Esta madrugada estaba previsto que era trasladado a su pueblo natal de Progreso, en el departamento Las Colonias, distante unos 80 kilómetros de la capital provincial, para ser velado hoy por familiares y amigos.

Los restos del jugador de 28 años arribaron al aeropuerto internacional de Ezeiza a bordo de un avión de línea británico proveniente de Londres. Una camioneta blanca de una empresa fúnebre retiró el ataúd de la terminal aérea y emprendió el viaje hacia nuestra provincia.

La camioneta de la casa fúnebre llegó a la capital provincial a las 17 de ayer donde una guardia periodística esperaba su llegada.

Entre la gente que se dio cita había algunos curiosos que miraban, otros que preguntaban a qué se debía tanto movimiento periodístico y unos terceros que concientes de quién se trataba se persignaban.

Los restos de Emiliano iban a salir de Santa Fe esta la madrugada para llegar a Progreso alrededor de las seis de este sábado.

El velatorio se realizará desde las siete hasta las 15.30 en el Club Atlético y Social San Martín de Progreso, situado en la avenida San Martín 117, donde el ex delantero del club Nantes comenzó su formación deportiva. La misa por el difunto será a las 14.

La sala estará emplazada en el amplio gimnasio del club cuyas aberturas fueron compradas con los fondos que dejó la primera transferencia de Emiliano al fútbol francés. Sala fue un futbolista que no pasó por el profesionalismo argentino sino partió de Progreso siendo muy joven, casi adolescente, a probar suerte a Europa.

En estos días, en el club, se colocaron gruesos cortinados para evitar la exposición desde el exterior del recinto y así evitar que se puedan tomar fotos o filmar desde afuera lo que que ocurra en el lugar del velatorio del goleador.

En la organización interviene también la comuna del pueblo de 3.000 habitantes. En un comunicado distribuido ayer y titulado "El último adiós a Emiliano", la comuna, familiares y dirigentes del club establecieron determinadas pautas para el velatorio de hoy.

Organización

La nota de la comuna indica que la prensa "no podrá" estar en el salón donde se velará el cuerpo de Sala y también se le solicitará a los presentes que "no tomen fotos, ni graben y no utilicen sus teléfonos celulares en el lugar".

"En este momento difícil apelamos al entendimiento de todas las personas que quieren despedirse de Emi", explica el comunicado oficial.

También pide que la gente no se acerque en autos particulares porque así "dificultarán la entrada y salida de todos los presentes" y remarca la importancia de "mantenerse en silencio y siguiendo las normas de seguridad".

Por otra parte, el comunicado, que es acompañado por un mapa de cómo llegar a la institución, adelanta que la prensa podrá tomar contacto con "referentes institucionales y familiares", aunque hizo un especial pedido por "mantener las formas y el respeto" durante la jornada.

Público

Daniel Ribero, presidente del club de Progreso, insistió ayer en que "el velatorio será solamente el sábado, en el polideportivo del club, según lo que hablamos con la familia de Emiliano" y advirtió que "por la cantidad de gente que vendrá a despedirlo, la idea es armar algo para que las personas pasen a dar el adiós y avancen".

La familia del jugador pidió cremar sus restos después del velatorio, según diferentes trascendidos de este viernes, procedimiento que fue autorizado por las autoridades judiciales que intervienen en el caso.

Entre los presentes en la ceremonia de hoy, estarán el entrenador del Cardiff City de Gales, Neil Warnock, y su director general, Ken Choo, así como también el defensor del Nantes de Francia e íntimo amigo de Sala, Nicolas Pallois, el último club en el que jugó el argentino.

La avioneta Piper PA-46 Malibu que trasladaba a Sala desde Nantes a Cardiff desapareció el lunes 21 de enero cuando cruzaba el Canal de la Mancha, luego de que el club galés comprara la ficha del jugador al Nantes a cambio de 17 millones de euros.

De hecho, el club francés reclamará en los próximos días la efectivización del pago, luego de la aprobación de la FIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado).

El cadáver de Sala fue recuperado unos nueve días atrás del fondo del Canal de la Mancha, en tanto aún no se encontró el del piloto de la avioneta, el inglés David Ibbotson, aunque su búsqueda continúa con fondos privados.

Los restos de la nave fueron recién localizados el 3 de febrero luego de que la familia del jugador recaudó fondos para iniciar una búsqueda privada con David Mearns, un estadounidense especialista en la detección de naufragios, en colaboración con investigadores británicos.

Los rescatistas sólo dieron con el cuerpo de Sala, que según la autopsia falleció por lesiones en su cabeza y torso.

El fichaje de Sala representaba el más caro de la historia del Cardiff. El jugador viajaba a la capital galesa desde Nantes tras despedirse de sus antiguos compañeros.

