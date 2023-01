Wanda Nara reflexionó sobre la economía argentina e hizo una fuerte defensa de la industria nacional

Wanda suele usar a diario su cuenta de Instagram para promocionar su marca de belleza o, por ejemplo, para hacer publicidad de casinos. Esta vez, la empresaria sorprendió con su intento de generar conciencia entre sus followers sobre la industria nacional. “Quería compartir la importancia de consumir productos nacionales, obviamente entre los que podemos, para ayudarnos entre nosotros”, dijo.

Además, recalcó que la calidad de las marcas nacionales son “muy buenas” y profundizó en la idea de apoyar a la Argentina con la compra de objetos de la industria local. “Me parece superimportante que entre nosotros hagamos eso por el país”, concluyó la mediática en sus historias de Instagram.

https://twitter.com/altaindustria/status/1619819376622055424 Entendiste todo, Wanda pic.twitter.com/jTvOjTM5q5 — Che Alta Industria (@altaindustria) January 29, 2023

Después de su viaje exprés por Dubai, Wanda Nara regresó a la Argentina y se reencontró con sus hijos, que afortunadamente estudian a distancia y se conectan desde la casa. En medio de las tareas, surgió una emergencia y se trasladó a una librería de Nordelta, donde otro cliente la retrató vestida de entrecasa y publicó las fotos en las redes sociales. Las críticas por su look “anti glamour” no tardaron en aparecer.

A la mediática le dijeron que era una “crota“ y que había descuidado su imagen. También la cuestionaron por su supuesto romance con Keita Baldé, el futbolista senegalés que años atrás compartió club con Mauro Icardi. Ante la gran cantidad de mensajes malintencionados, la mediática rompió el silencio y explicó por qué se la vio tan diferente a como se muestra en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 15 millones de seguidores.

wanda1.jpg Wanda Nara fue fotografiada mientras compraba en una librería en Buenos Aires.

“Voy al supermercado, a la farmacia, soy una mamá normal, como todas. Me da risa porque, ¿quién va a ir a comprar por mí?”, lanzó ella sin dudar en hacerles frente a las críticas por su look. “Obvio que ahí no me van a ver como en Instagram, porque Instagram es mi trabajo. Mi vida real es con alpargatas y jogging”, agregó.

Luego, hizo una reflexión sobre las personas a las que conquistó con su apariencia sencilla. “Si me pongo a pensar, me trajo mucho más éxito ese look que estando producida. En muchas de mis citas con chicos fui al natural, porque garpa mucho. Mi consejo para tener éxito es ser normal”, aseguró.