 Volverán a operar a Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, por las lesiones que sufrió en Rosario

“Nos acaban de decir que mañana (por el miércoles) lo tienen que intervenir nuevamente para ponerle una placa de titanio”, detalló.

En ese sentido, aseguró que la situación implica un “revés emocional” para su hijo, quien se encontraba “repuntando y mejorando día a día hasta enterarse de esto”.

Tiziano será operado el miércoles al mediodía en el Hospital Universitario Austral, de la localidad bonaerense de Pilar, en donde había sido intervenido el miércoles pasado por una fractura mandibular que le ocasionaron los golpes que recibió al ser agredido por dos jóvenes en la madrugada del domingo 5 de junio pasado en la puerta de un local nocturno de Rosario.

Los agresores de 26 y 27 años se presentaron voluntariamente en el Centro de Justicia Penal de Rosario cuatro días después del hecho, en donde fueron imputados por “lesiones dolosas graves”, y deberán cumplir una prisión preventiva efectiva por 90 días.

El abogado defensor, Jorge Bedouret, consideró “excesiva” la medida adoptada por el juez y puso en dudas la lesión y la operación de Tiziano.

Ante esas declaraciones, Valeria Mazza, indicó: “Yo no puedo opinar sobre lo dictaminado por la Justicia porque no es lo mío y no tengo ni idea, dejo que la Justicia actúe”.

En esa línea, dijo: “Me sorprende un montón lo que dijo el abogado porque pensé que había arrepentimiento y no dudas. Es muy fácil de comprobar todo lo que pasó, con hacer un llamado al hospital o al médico en dos segundos tenés toda la prueba de lo que ocurrió. Por eso no entiendo dónde está la duda”, resaltó.

Para Mazza, en este caso la Justicia “funcionó”, y señaló que “eso es lo que pedimos a gritos en este país”.