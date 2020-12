Viviana Canosa arremetió contra Alberto Fernández por la ley del aborto

Desde el inicio del debate Viviana Canosa se calzó el pañuelo celeste "pro vida". Siendo un tema tan sensible y delicado para la sociedad, la conductora fue a fondo con sus ideales y no dudó en cruzarse con cuanta persona en el medio, en la farándula o en la política no coincidía con su postura. Tal es así que, tras la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, la periodista arremetió muy dura contra Alberto Fernández en las redes sociales.