La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto buscará redimir en Sepang el triplete por Asia que viene torcido

Al golpe de Bakú y los contratiempos de Baréin se le sumaron los problemas de un mal sábado en Singapur. A Franco Colapinto queda el domingo de GP

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

10 de octubre 2026 · 21:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
En la largada de la sprint con agua

BWT Alpine

En la largada de la sprint con agua, Franco Colapinto pudo superar a Gasly pero se guardó. Después de Bakú, optó por conservar.

A las 9 de este domingo se estará escribiendo la historia definitivo de este Gran Premio de Singapur y el final de un triplete de carreras que no han dejado para nada conforme a Franco Colapinto. Después de aquella brillante actuación en Madrid, llegó el error de Bakú, la consistente carrera de Marina Bay sin premio de puntos y los sinsabores de un sábado de Sepang que no le dejaron buenas sensaciones para lo que realmente importa: las 62 vueltas entre las paredes del callejero.

La equivocación en el relanzamiento de Azerbaiyán fue simple pero las consecuencias importantes. No solo Alpine y el propio argentino no sumaron, sino que Racing Bulls sí lo hizo justo cuando el equipo francés estaba claramente un escalón arriba. Situación que por otras causas se repitió en Marina Bay. Y ahora, al menos en el caso de Colapinto, se perfilaron para repetirse.

Pierre Gasly, el gran clasificador

Porque su compañero Pierre Gasly, un gran clasificador y sin dudas su atributo como piloto más importante, se impuso en la clasificación como el mejor del resto, pero debe ratificarlo en carrera. Que es lo vale y donde no es su fuerte. Lo mostró en la sprint del sábado, donde Colapinto le perdonó la largada y luego fue superado por Oliver Bearman y Nico Hulkenberg, lo que lo alojó de puntos más que probables. Además de quitarle la chance de pelear mano a mano con Liam Lawson, que lo tenía adelante luego del SC, tras la piña de George Russell.

>>Leer más: A Franco Colapinto se le quedó el Alpine cuando iba atrás del safety car: abandono en la sprint

Para entonces Colapinto, que prefirió conservar luego de lo que pasó con Bakú y no ir por una superación al francés más que probable en esa partida con mucho spray, cedió además dos lugares al perder tracción y luego, con el safety car, simplemente el Alpine se le paró. Algo que solo le sucedió en la largada de Silverstone 2025 desde que volvió a la F-1 en Imola.

Alpine cambió un elemento de almacenamiento de energía y pudo cumplir una buena Q1, a 79 milésimas de Gasly. El francés, tanto en la clasificación de la sprint como en la principal, siempre fue mejor que el argentino pero con un detalle: siempre giró detrás suyo aprovechando el rebufo en algunos pocos tramos largos del callejero.

Pero en la Q2, Colapinto golpeó en los dos intentos en la misma curva, la 17, además de casi perder el control en la 5 en el último de ellos. Ya antes del segundo impacto estaba lejos de la chance de pasar a la Q3.

>>Leer más: Franco Colapinto largará undécimo la sprint del Gran Premio de Singapur

Así, clasificó en una lejana 16ª posición, algo que forma parte de un pasado lejano, pero sumando ahora dos partidas seguidas largando enredado atrás.

La lluvia que la F-1 no pone de aliada

Ni siquiera la lluvia, que vuelve a ser probable como en la sprint, podría alterar la situación de que dependerá de una buena largada y una mejor estrategia. Es que esta F-1 moderna parece negada a correr en esas condiciones, algo que sin dudas ensalza el valor de los pilotos. En estos tiempos que tanto se ha ganado en la seguridad de los autos, no se entiende porqué se priva al público de un espectáculo emocionante.

Lo cierto es Colapinto deberá remarla para ver si puede cerrar la travesía asiática mejor de lo que viene y encarar América con más optimismo. En un callejero con pocas chances de sobrepaso le será difícil. Por supuesto, la carrera termina con la bandera a cuadros.

Noticias relacionadas
Lando Norris acaba de provocar el accidente y sacó de carrera a Oscar Piastri en la última vuelta de la sprint en Singapur.

Búmeran para Lando Norris, que lo hizo al fin y sacó de carrera a su compañero

El Alpine quedó detenido y la sprint se terminó rápido para Franco Colapinto en Singapur.

El Alpine de Colapinto falló cuando iba atrás del safety car y tuvo que abandonar la sprint

La cercanía convierte a Brasil en una oportunidad especial para vivir la competencia en persona.

Interlagos 2026: la Fórmula 1 vuelve a sentirse argentina

El Alpine de Franco Colapinto, en la noche de Singapur.

Franco Colapinto largará undécimo la sprint del Gran Premio de Singapur

Ver comentarios

Las más leídas

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Newells vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Lo último

Franco Colapinto buscará redimir en Sepang el triplete por Asia que viene torcido

Franco Colapinto buscará redimir en Sepang el triplete por Asia que viene torcido

Trabajó 44 años en La Capital y hoy, con 83, mantiene las rotativas que son historia

Trabajó 44 años en La Capital y hoy, con 83, mantiene las rotativas que son historia

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Muchas instituciones se transformaron en cooperativas para sostener las fuentes de trabajo y "no dejar en banda" a familias y niños

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Por Matías Petisce
El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario
La Ciudad

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
Policiales

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente
La Ciudad

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado
Política

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado
Policiales

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Central: juega una final, el sueño del bicampeonato y el camino más corto a la Libertadores

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Newells vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Central: de cuestionado a campeón, expectativa por el recibimiento al DT Almirón

Beneficio para Newells: Estudiantes empató en Santiago del Estero

Beneficio para Newell's: Estudiantes empató en Santiago del Estero

Regional del Litoral: Jockey Club perdió en Fisherton, Gimnasia ganó en Paraná y mete presión

Regional del Litoral: Jockey Club perdió en Fisherton, Gimnasia ganó en Paraná y mete presión

Policiales
Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
Policiales

Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

La Ciudad
Trabajó 44 años en La Capital y hoy, con 83, mantiene las rotativas que son historia

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Trabajó 44 años en La Capital y hoy, con 83, mantiene las rotativas que son historia

Se viene una nueva regata recreativa de Stand Up Paddle en el río Paraná

Se viene una nueva regata recreativa de Stand Up Paddle en el río Paraná

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente

El tiempo en Rosario: los días seguirán nublados y con inestabilidad latente

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Los jardines de infantes se reconvierten para no desaparecer ante la crisis

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años
La Ciudad

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Newells visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes
Ovación

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Por Luis Castro
Ovación

El peso del apellido, la pasión por la redonda y el clic para una nueva mirada

Redrado atribuyó a un error de cálculo la pérdida del BCRA en operaciones con oro
Economía

Redrado atribuyó a un "error de cálculo" la pérdida del BCRA en operaciones con oro

Un nuevo terremoto en el Caribe sacude a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica
El Mundo

Un nuevo terremoto en el Caribe sacude a Panamá y sus efectos se sienten en parte de Sudamérica

Financiamiento universitario: el juez aceptó la apelación, pero sostuvo el cumplimiento de la ley
Política

Financiamiento universitario: el juez aceptó la apelación, pero sostuvo el cumplimiento de la ley

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes
La ciudad

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes

Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un freno provisorio
Política

Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un "freno provisorio"

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos
Política

Milei y Bullrich juntos en un desayuno de trabajo en la Quinta de Olivos

Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas
La Ciudad

Uber en Rosario: comenzó el debate para legalizar las apps y hay diferencias entre los taxistas

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros
Política

La Corte Suprema restituye las restricciones a la compra de tierras por extranjeros

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Por Claudio Berón
Policiales

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar
Policiales

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem Navi Pillay
Información General

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay