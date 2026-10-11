La Capital | Feria del Libro

Planazo de domingo: la Feria del Libro ofrece una programación para todos los gustos

Hasta las 22 se podrá visitar la Feria en el Centro Cultural Fontanarrosa. Durante toda la jornada habrá presentaciones y actividades para chicos y grandes

11 de octubre 2026 · 13:00hs
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Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la Feria del Libro. 

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la Feria del Libro. 

La Feria del Libro en el Cetro Cultural Roberto Fontanarrosa tendrá una intensa agenda de actividades, con presentaciones que cruzan géneros, generaciones y distintas formas de entender la literatura. A lo largo de la jornada, el público podrá participar de encuentros con escritores, conocer nuevas publicaciones y acercarse a propuestas editoriales diversas, en una programación que también reserva un lugar destacado para las infancias.

Las puertas abren a las 13 para quienes quieran recorrer los diversos stands. A las 15 comienzan las actividades con tres presentaciones simultáneas: El caso del culpable de las medias perdidas, de Emiliano Vinocur, publicado por Editorial IDL, en el Espacio de infancias de planta baja; La casa de Olga, de María Victoria Prenna, de BEX Patagonia, con la participación de Ami Rigotti, en el espacio abierto del entrepiso; y Heroínas en la sombra, de Mirta Fachini, junto con La sangre bajo la seda, de Sonia Masia, ambas de Editorial Emporio, en la sala Beatriz Guido.

A las 16, las propuestas se multiplicarán en distintos pisos del predio. En el Espacio de infancias se presentará Ayudame a ser feliz, de Victoria Conte, editado por Abrazandocuentos, con la invitación de Abrecuentos. En el bar del entrepiso se compartirán Y la vida era un río, de Nora Pellegrini, y Sin peso ni sombra de Sabrina Altamirano, con la participación de Valeria Pellegrini, Paola Chinazzo y Pilar Rodas Bartolozzi, bajo la convocatoria de Paola Chinazzo Editora.

También a esa hora, Patricio Rago presentará Homo Ludens, publicado por Emecé, junto a Ariel Gómez, en el espacio Emilia Bertolé; Laura Cukierman hará lo propio con La forma del derrumbe, del Fondo de Cultura Económica, acompañada por Rosario Spina, en la sala Beatriz Guido; y Matías Abdulajad presentará Epidemología del amor, de Editorial Laborde, con Bruno Valiente, en la sala Jorge Riestra. La programación de las 16 se completará en el auditorio Angélica Gorodischer, con El día de la gran pedrada, una crónica colectiva publicada por ömachi ediciones, con la participación de Ernesto Inouye y Kevin Dolce.

A las 17, la literatura infantil tendrá un encuentro especial con la presentación de Guardianes de Rosario y Las aventuras de Curimba, de Silvina Pessino y Eugenio Magliocca, publicados por Editorial Ross. La actividad incluirá un conversatorio y dibujo en vivo por el encuentro aniversario, con Javier Armentano y la participación de Editorial Ross, Zonda Ediciones y la librería El cuco no existe.

En paralelo, el bar del entrepiso será escenario de la presentación conjunta de Café con chocolate para mentes rotas de Lorena Jaimez, editado por Creativa Ediciones, y Memorias de la vieja de lengua de Silvina Gatti, publicado por Umbrales del Sur, con Rogelio Retuerto. En el espacio Emilia Bertolé, Lorena Strack presentará Radium, de Carpe Literario, acompañada por Romina Bonetto, Marcela Lamoure y Candela Fumale.

>>Leer más: Un libro colectivo reconstruye "El día de la gran pedrada", veinte años después

La agenda de las 17 también incluirá el encuentro Escrituras argentinas: un catálogo en movimiento, con Beatriz Actis, Rafael Arce, Pablo Farrés y Pablo Natale, una propuesta de Editorial Nudista que tendrá lugar en la sala Beatriz Guido. En la sala Jorge Riestra, Agustín Barovero presentará Raro, publicado por Planeta, junto a Florencia O’Keeffe.

A las 18, las actividades volverán a desplegarse en simultáneo. María Inés Cruz presentará Miguel y el secreto del agua (Tomo 2), de Tinta Libre, con una narración y actividad lúdica en el Espacio de infancias. En el bar del entrepiso, Luis Diógenes Barbiero presentará La Maldición, de Moksha Ediciones, acompañado por Laura Rossi; mientras que Pablo Bilsky hará lo propio con Manual de ciberguerrilla, de Le Pecore Nere, junto a Andrés Conti, en el espacio Emilia Bertolé.

En la sala Beatriz Guido, Mónica Discépola presentará El cuerpo del guión. Trabajando con actores, guionistas y directores, publicado por EICTV Ediciones, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. La acompañarán Chiqui Gonzalez y Liliana Gioia. Por su parte, Juan Mattio presentará La nación de los sueños diurnos, de Caja Negra, junto a Marisel Bargeri, en la sala Jorge Riestra. A la misma hora, en el auditorio Angélica Gorodischer, Martín Kohan presentará La Separación, editado por Anagrama, acompañado por Pablo Colacrai.

A las 18.30, la propuesta se volverá especialmente singular con La Biblio peluqueril en la Feria, un encuentro que combinará cortes de pelo, charla literaria y entrevistas con Pablo Bigliardi. Participarán como invitados Susana Ibáñez, Marcelo Britos y Cristian Molina, en el espacio abierto del entrepiso.

A las 19, la literatura para las infancias volverá a tener protagonismo con ¿Una mosca o un oscam? Ritmos, risas y runrunes, de Laura Wittner y María José de Tellería, publicado por Calibroscopio, con la invitación de Ponsatti libros y Calibroscopio. En la sala Beatriz Guido, Violeta Vazquez presentará Duela, de Planeta, acompañada por Chiqui González. En tanto, Rocío Muñoz Vergara presentará Partir es Partirse, de UNR Editora, junto a Ezequiel Hazan y Maia Ferro, en la sala Jorge Riestra.

La jornada cerrará con tres propuestas a las 20. En el espacio Emilia Bertolé, Maggie London presentará Una gira inolvidable, libro de publicación independiente, acompañada por Camila Cortelloni. En la sala Beatriz Guido, Federico Ferroggiaro presentará El jardín de Atila, de Casagrande Editorial, junto a Alisa Lein. Finalmente, Gabriela Exilart presentará Tierra herida, publicado por Plaza & Janés, con Gachi Santone, en la sala Jorge Riestra.

>>Leer más: Feria del Libro: UNR Editora presentará nuevos títulos en la Feria

Cuándo se puede visitar la Feria

La Feria podrá visitarse de lunes a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a 0. El domingo 11 de octubre permanecerá abierta de 13 a 22, mientras que el domingo 18 podrá recorrerse hasta las 21. El ingreso es gratuito y requiere un QR personal e intransferible, que podrá utilizarse durante todos los días y en los distintos espacios de la Feria. El acceso a cada presentación estará sujeto a capacidad y será por orden de llegada. El QR de ingreso se puede descargar en feriadellibrorosario.gob.ar., donde también puede consultarse la programación completa día por día.

La edición 2026 cuenta con promociones bancarias para la compra de libros. Con una programación que reúne a nombres de la literatura y la cultura, la feria vuelve a convertir al Cultural Fontanarrosa en uno de los principales escenarios de la agenda cultural de la ciudad.

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