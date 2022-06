Video: Eduardo de la Puente destrozó a Mario Pergolini

De la Puente no anduvo con vueltas. Arrancó hablando de la relación que tuvo con quien formó una gran dupla. "Era buenísimo. Teníamos veintipico de años, la merca nos pegaba fenómeno, teníamos todo el rock and roll encima. Estábamos haciendo algo que nos gustaba, lo estábamos haciendo bien, estábamos rompiendo los moldes de la radio todos los días, sin darnos cuenta. Era todo muy para arriba, muy divertido, muy disfrutable. Con el tiempo, lamentablemente fue aflorando lo que él siempre fue. Por eso también aprendí la diferencia entre lo que es un hijo de re mil p… y lo que es un empresario", expresó.

Y ante la sorpresa del entrevistador, explicó: “El hijo de re mil p… si te quiere cagar te va a cagar y es personal, es que tiene algo personal con vos. El empresario es aquel que no te tiene en cuenta, al que no le sos funcional a sus proyectos, deseos o lo que fuere y listo”.

También contó que cuando el formato de CQC (un proyecto que surgió en una ronda de tragos entre cuatro amigos, entre los cuales él se encontraba) se vendió al exterior, el no vio nada de esas ganancias. Y que cuando Mario Pergolini se fue de la Rock and Pop hizo lo imposible por boicotearla. “Cuando CQC se vende a un montón de países, Juan y yo no vemos un peso de todo eso. Cuando se hace merchandising, tampoco. Está bien, yo fui un boludo que firmé eso, pero, ¿qué es el tipo que redacta ese contrato que me deja afuera de algo que yo inventé?”, preguntó con ironía.

“Si vos sos un tipo que a mí me dijo: «Mientras a mi me quede vida, a vos y a tu familia no le va a faltar nunca nada» y al día siguiente estás desviando la pauta comercial, estás orientando la antena hacia otro lado, estás boicoteando las redes, estás poniendo inútiles para que manejen todo y la Rock and Pop se hunda, sabiendo que yo (tu amigo) me voy a hundir también; me cago si sos el diablo, un empresario o un hijo de p… Tenés la misma responsabilidad”.

“A mí me llevó puesto porque no podía hacer otra cosa. Él parece malo, parece un monstruo, pero no lo es. Es un puto osito de peluche y no puede permitirse que ese osito asome porque se le cae el imperio. Entonces está todo re bien con el chabón, pero si vos me decís (Sergio) Szpolski o Pergolini, para mí es lo mismo”, remató en referencia al vicepresidente del Grupo Veintitrés.