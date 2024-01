Una tiktoker compartió una receta de "milanesa de cactus" y se hizo viral

Una usuaria de Tik Tok compartió la receta de milanesas con un particular ingrediente y se hizo viral de manera instantánea . El sorprendente componente de este preparado es el nopal, la hoja del cactus. Algunos cibernautas se mostraron intrigados por su sabor, mientras que otros dijeron sentirse indignados por esta extraña receta.

El ingrediente principal de esta receta es el nopal, la hoja del cactus. La tiktoker sugiere no comprar este tipo de planta para la preparación, ya que es una especie muy común, que puede encontrarse “en lo de la vecina” o en un “monte baldío”.

Una vez que se consigue la hoja de cactus, los pasos a seguir son simples. Primero, se lava el nopal y se elimina las espinillas características de esta planta. Luego, se lo mezcla con huevo, pan rallado y condimentos a gusto. Por último, al horno por 20 minutos por cada lado, en temperatura mínima.

Las reacciones a esta receta fueron muy variados, pero muchos fueron negativos: "Ni a palo, para eso me compro una berenjena que me sale no más de $200 y tengo milanga para toda la semana", "Jajaja, 40 de enero y recién es 3", "¿Esto es broma?", entre otros.

Por otro lado, algunos usuarios respaldaron a la tiktoker y expresaron que el nopal es "delicioso" y que es una receta "común". Además, no faltaron los curiosos, queines preguntaron si cualquier nopal se puede comer y le exigieron a la salteña que comparta un video contando el sabor del preparado.

En el medio la polémica desatada entre los usuarios que se encontraban intrigados y querían conocer el sabor de la milanesa de nopal y quienes se mostraban indignados por esta peculiar invento, la tiktoker subió un video probando el preparado. Luego de realizar el control de calidad, Jael afirmó que, en cuanto al gusto, esta receta “safa”, pero que “ algo no le cuadra, porque no está acostumbrada”.