Una nena murió al regresar del viaje a Carlos Paz por una gripe que se complicó

En Rosario, este año, hasta mediados de mayo, el Covid estaba en el primer lugar de las virosis que se registraban en las guardias y consultas médicas de la ciudad pero con el frío intenso de los meses de junio y julio la gripe trepó como motivo principal de consulta, en especial entre los chicos.

Cuando el virus de la gripe debilita el sistema inmunitario puede provocar daños severos vías respiratorias, las bacterias pueden invadir el organismo con mayor facilidad y eso generar neumonía bacteriana u otras infecciones, como por ejemplo las que se trasladan al torrente sanguíneo, y pueden provocar sepsis.

La madre de Juanita dijo este lunes distintos medios de comunicación que logró hablar con su hija durante el trayecto. “Me dijo que no podía más. Me quedé loca y le pedí a la maestra que pararan y llevaran a mi hija a un hospital, que en todo caso ella se quedara con mi hija y el resto de los chicos siguiera viaje. Pero la maestra me dijo que en Virasoro, donde estaban en ese momento, no hay buena atención en el hospital y que era preferible seguir viaje porque faltaba muy poco para llegar a Posadas”.

Al llegar la situación ya era desesperante y la chica falleció.