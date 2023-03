Educación invita a pensar en alternativas para los viajes de egresados de séptimo grado

Los viajes a Villa Carlos Paz que realizan empresas de turismo para los alumnos de séptimo grado "no tienen nada que ver con las escuelas, el Ministerio de Educación no los avala, no los organiza ni ningún agente del estado ni los equipos directivos o los docentes, están involucrados en estos viajes", aseguró el delegado de la Regional VI del Ministerio de Educación.

>> Leer más: Denuncian aumentos de hasta 300 por ciento en los viajes de estudios a Villa Carlos Paz

El funcionario destacó que este tipo de excursiones no son la única opción para que los chicos cierren su ciclo de educación primaria. "Hay dos vías que pueden tomarse para organizar un viaje escolar, una es la comercial regida por el mercado del turismo estudiantil, que son las que suelen elegirse por parte de grupos de padres de escuelas con un perfil socioeconómico medio alto o alto. Son viajes que nada tienen que ver con la actividad escolar", explicó.

Es más, recordó que las escuelas computan la ausencia de los chicos como falta justificada los días en que están de viaje de estudio. "Son viajes donde intervienen empresas que tienen ánimo de lucro y pautas que no son compatibles con la educación pública. No podemos prohibir que un grupo de familias organice un viaje para sus hijas e hijos, pero institucionalmente no lo acompañamos", repitió y ejemplificó su postura con algunas preguntas: ¿Qué pasa con quienes no pueden pagar el viaje? o ¿cómo garantizamos que el viaje tenga un contenido formativo o que las actividades que propone sean constructivas y no se limiten a lo que impone el mercado del turismo estudiantil?

Para Biaggiotti se pueden pensar otras alternativas para que los chicos disfruten de terminar el ciclo primario. Hay muchas escuelas, tanto de gestión pública como privada que organizan estos viajes como actividad extracurricular, pero en el marco de la institución y con el acompañamiento del equipo directivo y docentes. Generalmente, sostuvo, estas experiencias son más económicas, ya que el alojamiento se realiza en hoteles públicos o complejos de cabañas de entidades intermedias.

En estos casos, apuntó, la escuela presenta un proyecto al Ministerio donde se deja constancia del lugar del viaje, los espacios a visitar y la propuesta pedagógica en relación al proyecto institucional. "La impronta de esos viajes no es la importa comercial o el ánimo de lucro en una empresa, la escuela contrata el traslado el alojamiento y generalmente tienen precios muy razonables, se aseguran cubrir los costos de las familias que no pueden pagar el viaje y generalmente tienen precios muy razonables, más accesibles. Es una lógica distinta que no tiene nada que ver con la lógica comercial de un viaje contratado en un paquete", sostuvo.

Estas alternativas son frecuentes, sobre todo, en las escuelas donde la comunidad educativa no tiene un gran poder adquisitivo y "a partir del compromiso de docentes, directivos, los chicos pueden viajar". Sin embargo, agregó, "los padres generalmente prefieren seguir los usos y costumbres y que los chicos tengan el viaje que propone las agencias. Las propuestas de las escuelas, que están avaladas por el Ministerio son otra cosa", concluyó.