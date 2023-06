Un video incorporado a la causa complicaría la situación de L-Gante

f768x400-91532_135435_5050.jpg

Segundos después, un auto blanco en el que iba L-Gante llega al lugar y se sube a la vereda. Interceptan a las dos personas que habían hablado con la Policía y, acto seguido, un hombre se sube al vehículo por la puerta derecha trasera.

Las imágenes finalizan con el auto acelerando a gran velocidad. Se trata del momento en el que se llevaron cautivas a una de las víctimas mencionadas en la causa.

Según la denuncia, luego, dentro del barrio Bicentenario, el músico encontró y amenazó a la segunda víctima para que ingresara a su auto. "Subí al auto porque mato a tu mujer y a tus hijos", le habría gritado "a punta de pistola" al vecino Gastón Torres (que había estado en las afueras de la disco y que terminó siendo el denunciante de L-Gante).

"Lo subieron a punta de pistola a un vehículo y lo pasearon por 45 minutos o una hora. Luego lo dejaron en una remisería y lo dejaron en libertad", relató Leonardo Sigal, abogado del denunciante y supuesta víctima.

l-gante.jpg

Debido a esto el músico se encuentra acusado de "privación ilegítima de la libertad agravada por uso de armas de fuego y amenazas simples".

En el boliche había habido insultos y empujones pero todo siguió en el barrio Bicentenario donde vive Torres y su presunta pareja, una mujer de unos 50 años. El entredicho fue levantando temperatura hasta que se escuchó un disparo y un vecino hizo un llamado al 911.

Llegó la Policía en varios patrulleros e identificó a los involucrados, pero no hubo detenciones. En ese momento, un joven de la banda 420 le mandó un mensaje a L-Gante para contarle lo sucedido y pedirle ayuda.

Hacia allí fue el cantante, que venía de un boliche en Palermo. Primero fue directo a la casa de Torres. "Llegó en su BMW blanco, totalmente descontrolado, fuera de sus cabales", describieron.

Y ante varios testigos, le repitió a Torres a punta de una pistola que sacaba a través de la ventanilla del auto: "Subí al auto ahora y más vale que mis amigos no caigan en cana, porquemato a tu mujer y a tus hijos", subrayó una fuente al diario Clarín.

Torres, que trabaja en la Municipalidad de General Rodríguez, estaba en la puerta de su casa cuando vio venir al músico, quien -hasta allí- no estaba involucrado en la pelea, y pensaba saludarlo. "Nunca imaginó que se encontraría ante una situación límite como la que vivió. Por supuesto que subió al auto aterrado".

Ha6V3qIOY_720x0__1.jpg

En el BMW que manejaba L-Gante había otra persona en el asiento del acompañante "también pasado de rosca". El músico era quien manejaba y "a los gritos se daba vuelta apuntando al hombre y yendo a toda velocidad".

De allí fueron a buscar a la mujer, involucrada en la pelea inicial. También la amenazó con una pistola y frente a su hija la hicieron subir al auto.

En el recorrido del BMW de L-Gante, manejando con un celular y un arma, se habría comunicado con alguien a quien le dijo: "Preparame la quinta que te llevo dos paquetes para liquidarlos".

Quienes estaban retenidos intentaron salir del auto, pero estaban colocados los cerrojos automáticos. "Vayan y díganle a la Policía que mis amigos no tienen nada que ver. Si no sueltan a mis amigos, ustedes no la cuentan", les repetía L-Gante, pese a que su grupo no había sido detenido.

Todo culminó cuando un amigo de L-Gante se comunicó con él. Entonces, los dejó en una estación de servicio, les llamó un remis y les dio plata para pagar el viaje.