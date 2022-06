Un peluquero rosarino denunció que usaron su local para una estafa con criptomonedas

"Estaba trabajando el sábado al mediodía, entran dos muchachos, jóvenes y me piden hablar con un tal Gerald López. Pensé que me estaban preguntando por alguien que se estaba atendiendo en la peluquería, por un cliente", contó Enzo, titular de la Peluquería Unisex Estilo Sagasti. Continuó: "Me decían que habían quedado encontrarse aquí con esta persona, que les había dicho que tenía su oficina acá y ahí es cuando me explican por qué habían venido hasta mi local".