El militar explicó que ese acuerdo entre los Estados Unidos y la Federación Galáctica de extraterrestres incluye el "estudio de la estructura del universo" y "una base subterránea secreta en Marte".

Eshed planteó que dicha Federación alienígena le pidió a Donald Trump no revelar su existencia ya que consideraban que "la humanidad aún no está lista. Los humanos necesitan evolucionar y llegar a una etapa en la que entendamos qué son el espacio y las naves espaciales".

"Si se me hubiera ocurrido lo que estoy diciendo hoy hace cinco años, me habrían hospitalizado. Pero hoy ya están hablando de otra manera. No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y premios; soy respetado en universidades del exterior, donde la tendencia también está cambiando", apuntó Eshed, quien había anticipado algunas de estas revelaciones en su libro "El universo más allá del horizonte, conversaciones con el profesor Haim Eshed".

"Hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los extraterrestres. Firmaron un contrato con nosotros para hacer experimentos aquí. Ellos también están investigando e intentando comprender todo el tejido del universo, y nos quieren como ayudantes", dijo. "Hay una base subterránea en las profundidades de Marte, donde están sus representantes, y también nuestros astronautas estadounidenses", aseguró Eshed.