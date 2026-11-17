Drones y misiles ucranianos alcanzaron un importante puente que conecta a Rusia con la península de Crimea, anunció el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que lo describió como una operación “sin precedentes”, mientras Moscú aseveró que sus fuerzas derribaron un número récord de drones ucranianos por segundo día consecutivo.

Zelenski presentó la operación en el puente de Kerch como una jugada maestra, donde las fuerzas ucranianas fueron desgastando gradualmente las defensas antiaéreas rusas durante semanas antes de bombardear el preciado objetivo con una andanada de misiles y drones durante la noche.

El Estado Mayor General ucraniano dijo que un arco y un tramo de la sección vial del puente se derrumbaron, cortando el enlace por carretera, mientras la línea ferroviaria seguía en pie pero su arco resultó dañado.

El puente de Kerch es un tramo crucial para trasladar suministros militares y civiles desde Rusia hacia Crimea y para apoyar a las tropas en la línea del frente. Es además un potente símbolo de la anexión ilegal rusa de la península en 2014. “El símbolo de la ocupación se agrietó”, dijo el Estado Mayor General ucraniano en un comunicado.

Ataque contra Kiev

Las fuerzas de Moscú, por su parte, lanzaron misiles balísticos y drones contra Kiev, alcanzando dos de los principales puentes de la capital ucraniana y causando la muerte de al menos dos personas.

La reciente escalada de los ataques aéreos se produjo mientras Rusia y Ucrania esperan una fecha para la próxima ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos, destinadas a poner fin a la guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Moscú a su vecino el 24 de febrero de 2022.

El gobernador de Crimea designado por Rusia, Sergei Aksyonov, afirmó que el tránsito vehicular quedó suspendido, pero que el tráfico ferroviario fue restablecido en la tarde del martes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que “no hay duda de que el puente será restaurado y será incluso mejor de lo que era antes”.

Defensa rusa

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron 1.441 drones ucranianos durante una segunda noche consecutiva de ataques masivos, según indicó el Ministerio ruso de Defensa.

Mientras tanto, Zelenski dijo que siete misiles balísticos rusos alcanzaron los puentes Pivnichnyi y Pivdennyi (del norte y del sur) y quedaron cerrados al tráfico. Ambos puentes son rutas clave de desplazamiento diario a través del río Dniéper, que conectan las dos orillas de Kiev. El martes por la mañana se formaron extensos embotellamientos en un tercer puente que conecta los dos lados de la ciudad.