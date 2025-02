Tragedia de Sol Líneas Aéreas: los audios de la caja negra revelan el dramático diálogo entre el piloto y el copiloto

Antes de despegar, la tripulación no pudo averiguar sobre las condiciones climáticas de la ruta hacia su próximo destino, Comodoro Rivadavia, porque la oficina del Servicio Meteorológico en Neuquén funcionaba de 9 a 16. Eso es lo que da cuenta el informe de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC).

El avión despegó con el objetivo de aterrizar en Comodoro Rivadavia a las 21.58. Eso nunca sucedió. A las 20.50 se emitió una alarma en la que se declaraba el estado de emergencia.

La aeronave perdió el control por una "formación severa de hielo" en las alas, es decir, "engelamiento".

Los tripulantes intentaron pedir ayuda a las torres de control de Ezeiza y Comodoro Rivadavia, pero no pudieron ya que el avión no tenía un equipo de comunicación de alta frecuencia (VHF). Menos de media hora más tarde se estrellaron en el paraje Prahuaniyeu, en Río Negro.

sol.jpg Paraje Prahuaniyeu, provincia de Río Negro. El sitio donde cayó el 18 de mayo de 2011 el avión de Sol Líneas Aéreas, y que dejó como saldo 22 muertos.

Los peritos encontraron la caja negra del avión, que almacena los datos técnicos del vuelo y los registros de voces de la tripulación de cabina.

De acuerdo a la desgrabación realizada por el laboratorio técnico de la Policía Federal Argentina, esté fue el último diálogo entre el piloto y el copiloto del trágico avión de Sol Líneas Aéreas. Esta transcripción se encuentra en el expediente de la Justicia Federal de Río Negro que decidió esta semana procesar con prisión preventiva a seis directivos de la aerolínea rosarina, que en 2016 dejó de funcionar.

Los últimos diálogos entre el piloto y el copiloto

Aun cuando algunos fragmentos inaudibles fueron suprimidos, este fue el último diálogo que tuvieron el piloto Juan Raffo y el copiloto Adriano Bolatti:

Hora: 20.52

Bolatti: Nos tendríamos que haber quedado hoy, Juan. Era para que se rompa el avión. Te quedás, cuando está lloviendo y hace frío. Teníamos mil (se refiere a la cantidad de combustible a bordo), cargaste mil quinientos litros, te fuiste a dos mil doscientos kilos, dos mil quinientos kilos. ¿Entendés, Juancho?

Raffo: Estos no saben lo que es volar en esta zona con estos aviones, te estoy hablando de estos aviones.

Bolatti: Yo lo que veo es cómo el hijo de puta se pone así, viste. Ahí está. Vamos a salir de la capa (de nubes) Juancho.

Raffo: Quiero que gane velocidad...

Bolatti: No tengo nada de hielo, ¿eh?

Raffo: Sí.

Bolatti: Sí, pero muy poquito, lo ves, ¿no?

Raffo: Ah, sí, ahí lo vi, una liñita tengo yo acá.

Bolatti: (estornuda) Te pone nervioso el hielo. Lo que sí, el conchudo toma el viento medio de costado, pero lo tenemos medio así.

Raffo: Vamos a tratar de llegar a 1-9-0 (se refiere a la altitud).

pilotos.jpg Tragedia aéreas. El piloto y el copiloto del avión de Sol Líneas Aéreas que cayó en mayo de 2011.

Hora: 21.09

Raffo: ¿Eso lo tenés?

Bolatti: A la izquierda.

Raffo: Pedile descenso.

Buscaba perder altura

Según especialistas, Juan Raffo buscaba perder altura para evitar la formación de hielo. Adriano Bolatti intentaría comunicarse con la torre de control de Comodoro Rivadavia para pedir autorización, pero estaban fuera del alcance de la radio. La comunicación radial es inaudible).

Raffo: Me olvidé que no tenemos (UHF). Puede que tengamos señal de celular, lo cual es mucho decir.

Bolatti: ¿Querés que bajemos a 1-4-0, entonces? Ya está la capa...

Raffo: No, no me dijo exacto.

Bolatti: ¿Querés que pruebe con Ezeiza?

Raffo: Probá con Ezeiza.

Hora: 21.11

(Suena alarma general, hay fragmentos de diálogo inaudibles).

Bolatti: ¿Está prendido?

Raffo: ¿Eh?

Bolatti: Te digo que nos faltaban quinientos pies, Juan, ¿eh?

Raffo: Sí, pero vamos a ir juntando hielo al pedo, viste. Es como que está pegando hielazos por todas partes.

Bolatti: Se forma un poquito de hielito...

Raffo: Igual carga mucho, carga más de lo que desprende.

Bolatti: Yo tengo abajo, en el medio. No lo desprendió bien.

Raffo: En estas condiciones te carga hielo en el radiador, no da abasto.

Bolatti: Mirá, boludo, el bodoque que se te formó. No lo puedo creer, ¿eh? Mirá, Juan, mirá el mío, ahí.

Raffo: Un poquito en el parabrisas, podemos hacer una estalactita.

Bolatti: ¿Sabés lo que debe ser la panza de este avión?

Raffo: ¿Por qué te creés que se cae tanto este avión? ¡No sirve para esta ruta! Pero no lo quieren entender.

(Suena la alarma de pérdida de altitud).

Bolatti: 1-1-0 tolera el modelo del avión.

Raffo: Bien. Vamos a esperar. La vez pasada bajé hasta 1-2-0 y seguimos juntando hielo a lo pavote. Vamos a quedarnos acá, como para quedar en una situación intermedia. Seguimos con los antihielo de acá hasta allá.

Bolatti: Ahí desprendió [el hielo].

Raffo: Ahora sí, pero bien grueso.

Bolatti: A mí me queda todo el borde de ataque, ¿viste? Abajo, el interno, me queda todo.

Raffo: Vamos a mantenerlo así.

Bolatti: Ya no está comiendo tanto.

Raffo: Para 1-4-0 lo tenías, ¿no?

Bolatti: Pero le pido 1-2-0, ¿no?

Raffo: No, no, incorrecto. Está bien, vamos a 1-4-0. Y ahora sí pasa con Comodoro, calculo que... (no se entiende).

Bolatti: Ah, pero con este nivel.

Raffo: Hacemos el intento.

Bolatti: Mirá el hielo que formamos ahí.

Raffo: Mirá el bodoque, no sé si está igual de tu lado.

Bolatti: ¿En el medio de las dos botas?

Raffo: No, en la luz de navegación, en la punta.

Bolatti: Este está lindo, mirá cómo lo llevo a comer.

Raffo: Hay que congelarlo bien y llevárselo de recuerdo a todos los que salen con exceso de peso.

Bolatti: Mirá, boludo. Con exceso de peso, sabés qué...

Raffo: Mirá cómo se está cayendo de nuevo la velocidad. ¡Como calzón de puta!

Hora: 21.17

Tras una pausa de unos segundos, la voz de Raffo suena alarmada.

Raffo: ¡Uh, cómo vibra! Está juntando hielo la hélice. Poné la hélice en máximo.

(Suena la alarma que indica que el avión perdió sustentación y está cayendo).

Raffo: ¡Ah, la puta madre!

Computadora de a bordo: -Bank angle, bank angle, bank angle (el ángulo de las alas no permite volar).

Bolatti: ¡¿Qué pasa, la concha de su madre?!

(Suena la alarma general).

Bolatti: Vamos, no seas hijo de puta.

Raffo: ¡Tirá para atrás!

Bolatti: ¡Para atrás! ¡Ahí tengo luz! Dale, dale, que lo recuperamos. ¡Dale, dale! ¡Para arriba, la puta madre! ¡No!

(Se escucha un cambio en el sonido de los motores).

Bolatti: ¡La puta que lo parió! ¡Mayday, mayday! ¡Sol 5-4-2-8! ¡Mayday, mayday!