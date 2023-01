El fundador de los Razzie Awards, John Wilson, expresó en un comunicado público que “la reciente y válida crítica de la decisión hizo darnos cuenta de lo insensibles que habíamos sido”.

“Como resultado, quitamos a Ryan Kiera Armstrong de la terna y le debemos una disculpa pública. Queremos decirle que lamentamos cualquier daño que haya podido experimentar como resultado de nuestras decisiones”, agregó Wilson.

El fundador de los premios satíricos, que se entregan a la par de los Oscar desde hace más de cuarenta años, sostuvo también que revirtió su determinación inicial porque “a veces uno hace las cosas sin pensar, te lo señalan y entonces lo entendés”.

Ryan Kiera Armstrong nació el 10 de marzo de 2010 en Nueva York y ya participó en varias películas. Las últimas, de 2020 hasta hoy, son las siguientes: The Old Way, Leave the World Behind, Ojos de fuego, Wildflower, Viuda negra y La guerra del mañana.

Su primera participación actoral fue en la película La verdad sobre el caso Harry Quebert, en 2018.