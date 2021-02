Joanne buscaba un matrimonio con cierto nivel y con estudios superiores pero lo único que encontró fue un matrimonio de clase media-baja de la bahía de San Francisco. El matrimonio que acogió a Steve fueron Paul y Clara Jobs quienes llegaron a adoptar una segunda hija llamada Patty en 1958. Aunque en un principio Joanne fue reticente a esta adopción, finalmente consintió bajo la promesa de que la nueva pareja de que darían estudios superiores a su hijo.

Paul Jobs trabajaba como maquinista, aunque su hobby consistía en reparar autos. Como más tarde contó Steve, a su padre adoptivo le encantaba hacer cosas con las manos y eso fue algo que le transmitió. Clara -en cambio- era contable y su verdadero nombre era Hagopian porque era de origen armenio.

steve-jobs-padre-1958-acens-blog-cloud.jpeg

Aunque durante su infancia la vivieron en la ciudad de San Francisco, cuando tenía 6 años la familia decidió trasladarse a Mountain View en un momento en que empezaban a aparecer en aquella zona multitud de empresas dedicadas a la electrónica, un área que acabaría convirtiéndose en el famoso Silicon Valley.

El otro Steve y la universidad

Durante su juventud, Steve Jobs asistió a las escuelas Cupertino Junio High School y a Homestead High School en Cupertino, California, ciudad que más tarde se convertiría en sinónimo de Apple. Luego del horario escolar, él solía asistir a conferencias y clases en Hewlett-Packard Company, en Palo Alto, también en California. Tiempo más tarde consiguió un trabajo de verano en esta empresa, donde conoció a otro personaje emblemático de la tecnología y de la famosa manzana: Steve Wozniak.

steve-Jobs-homestead-high-school-acens-blog-cloud.jpg

En 1972, Jobs se graduó de la escuela superior y comenzó a cursar estudios en Reed College, en Portland, Oregon. Como se conoce gracias a su famosa conferencia en la Universidad de Stanford, Jobs abandonó estos estudios luego de un semestre pero siguió asistiendo como oyente a aquellas clases que consideraba interesantes, por curiosidad y por amor al aprendizaje.

Budismo, caligrafía, Atari y LSD

Durante esos años, los que él calificó los más maravillosos y apasionantes de su vida, Jobs dormía en el piso de las habitaciones de sus amigos, juntaba tapas de botellas de refrescos para cambiarlas por dinero, y asistía al templo Hare Krishna una vez a la semana para poder tener una comida decente. En adición, es en este momento cuando conoce la caligrafía (gracias a una de las clases a las que asistió por curiosidad), un elemento, una característica que años después se traduciría en un pilar estético y en una marca distintiva de Apple.

steve-programador.jpg

Más tarde, en el otoño de 1974, Steve Jobs volvió a California donde comenzó a juntarse con Wozniak en las reuniones de Homebrew Computer Club, y en este momento también aceptó un trabajo como técnico en Atari (la popular compañía de video juegos) con un objetivo en mente: ahorra dinero y viajar a un retiro espiritual en la India, algo que finalmente logró. No se conocen demasiados detalles sobre esta etapa de su vida, sin embargo, es posible decir que se convirtió al budismo, que experimentó con LSD, y que describió esta etapa como uno de las dos o tres cosas más importantes que jamás hizo.

Fundación y Expansión de Apple

El año 1976 es clave, no sólo para Steve Jobs sino también para Apple. En ese año nació la compañía de la manzana. En realidad, Steve y sus amigos armaron la empresa en el garaje de una casa. Jobs, Wozniak, y Ronald Wayne crearon. Más tarde, recibieron financiación por parte de Mike Markkula pero lo importante de este momento fue la creación y el lanzamiento de Apple I, la primera verdadera computadora hogareña.

_103600518_applei.jpg

Jobs comenzó a mostrarse como líder desde aquel entonces: empujo el desarrollo de los equipos Mac y entendió hacia donde debía ir el futuro. Ya en este momento Steve Jobs se mostró como un gran líder y visionario, algo que, inesperadamente, tendría un impacto negativo.

wozniak-jobs-kottke-primera-feria-anual-ordenadores-personales-acens-blog-cloud.jpg

Hacia 1978, Apple estaba expandiéndose y necesitaba más personas, más profesionales capacitados que asumieran diferentes roles para su funcionamiento. A partir de este momento, se contrató personal y entre estas personas es posible destacar a Mike Scott de National Semiconductors, quien asumió el rol de CEO en algunos de los años más difíciles de la empresa.

Más tarde, en 1983, Steve convenció a John Sculley para que abandone Pepsi-Cola y se una a Apple. Sobre esto, es inevitable recordar la frase que se le atribuye a Jobs: "¿Querés vender agua azucarada por el resto de tu vida o querés venir conmigo y cambiar el mundo?"

Para muchos, los siguientes años de Apple fueron maravillosos: se lanzó la famosa publicidad del Super Bowl titulada «1984» y Steve presentó el Macintosh a un público tremendamente exaltado y entusiasta. Este fue el primer pequeño ordenador con interfaz gráfica que tuvo éxito comercial.

steve-jobs-macworld-magazine-1984-macintosh-acens-blog-cloud.jpg

Pero no todo era felicidad para Jobs. Algunos lo calificaban de carismático director, pera otros lo tildaban de manager temperamental y errático. Con el tiempo, hacia finales de 1984, la relación entre Jobs y Sculley se deterioró, y a finales de mayo de 1985 (luego de una lucha de poderes internos, de una estrategia por conseguir aliados y seguidores) Sculley despidió a Jobs. Sí, el fundador de Apple fue echado de la compañía que él creó. Muchísimos años más tarde, Jobs confesó que haber sido despedido de su compañía fue lo mejor que podría haberle sucedido.

Algunos recuerdan otra frase que también nombró en el discurso de Stanford: "La pesadez de ser exitoso fue reemplazada por la liviandad de ser un principiante otra vez, menos seguro de todo. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida".

Nacimiento de NeXT y Pixar

Luego de su forzada partida de Apple, Steve Jobs fundó NeXT Computer, otra compañía de informática, que apuntaba a profesionales, a científicos y académicos y no al "usuario común". Aún así, NeXT le permitió a Jobs desarrollar y experimentar con con nuevas tecnologías, algunas que sembraron semillas de lo que vendría, de la tecnología que en algunos casos es estándar.

Quienes lo tuvieron cerca aseguran que Steve Jobs fue un hombre obsesivo y un buscador de la perfección estética y funcional. Con el tiempo, la compañía pasó a ser una empresa centrada en el desarrollo de software. Un claro ejemplo de ello fue el lanzamiento de NeXTSTEP.

descarga (1).jpg

Por otro lado, cabe señalar que en 1986, Steve Jobs adquirió una compañía llamada The Graphics Group. Originalmente de la división de gráficos por computadora de Lucasfilm’s, fue comprada por 10 millones de dólares, con 5 millones invertidos como capital, y fue luego trasladada de San Rafael a Emeryville, ambas en California.

La intención de esta empresa era convertirse en un desarrollador de hardware de alta tecnología para gráficos pero, tras un par de años de malas ventas, The Graphics Group -mejor conocida como Pixar- fue contratada por Disney para producir una serie de películas basadas en animación por computadora (todas ellas co-finanziadas y distribuidas por Disney).

steve-jobs-pixar-acens-blog-cloud-1024x744.jpg

Fue así como Steve Jobs marcó también un momento en la historia del cine: en 1995 se lanzó Toy Story, aclamada por el público y la crítica, y en los próximos 15 años se lanzaron otros famosos títulos como Bichos en 1998, Monsters, Inc. en 2001, Buscando a Nemo en 2003, WALL-E en 2008, y Up en 2009 (entre muchas otras más).

steve-jobs-pixar-toy-story-acens-blog-cloud.jpg

Muchas de estas películas recibieron Premios de la Academia en la categoría de animación. Entonces, para resumir: Steve no sólo revolucionó el mundo de la informática y de las computadoras sino que además marcó un antes y un después en el universo del cine y de la animación.

El camino de vuelta a Apple

Existe un dicho popular que afirma que siempre se vuelve al primer amor. Steve Jobs parece ser, de algún modo, un ejemplo de ello. Otros dirán que tiene que ver con las vueltas de la vida y con el karma, y cualquiera fuere el caso, la situación fue básicamente la siguiente: en 1996 Apple anunció que compraría a NeXT por $429 millones de dólares. Apple compró NeXT. Steve Jobs volvió a ser parte de Apple.

Con el tiempo, y hacia septiembre de 1997, Jobs fue nombrado CEO temporal de Apple, y en 1998, determinado a devolverle la rentabilidad a la compañía de Cupertino, decidió acabar con una serie de proyectos como Newton, Cyberdog, y OpenDoc.

1366_2000 (2).jpg

Algunas anécdotas comentan que en los meses posteriores los empleados temían cruzarse con Steve en los pasillos y en el ascensor. Temían ser despedidos. Lo cierto es que el regreso Jobs y el lanzamiento del iMac y de otros productos fueron sinónimo de un incremento significativo en las ventas de Apple. Por otro lado, no fue hasta el año 2000 que Jobs dejó de lado el título "temporal" y se convirtió oficialmente en CEO de la compañía de Cupertino.

Otra revolución

A partir de este momento, manteniendo la funcionalidad y la estética como pilares, Apple creció enormemente.

No sólo se perfeccionaron equipos como el iMac y se repensaron los portátiles como los Macbook y el MacBook Air, también se repensó la forma en que las personas consumían contenidos digitales gracias a dispositivos como el iPod, el iPhone, y el iPad. Dicho de otro modo, con el lanzamiento del iPod y con la presentación de la tienda musical de iTunes, Steve Jobs y Apple lograron revolucionar (y revivir) a la industria musical, inestable a partir de conflictos como el famoso caso de Napster.

steve-jobs-iphone-acens-blog-cloud.jpg

Apple logró impulsar el mundo del desarrollo y del software gracias a la introducción del iPod Touch, del iPhone, del iPad, y de la App Store. El mundo que hoy se conoce, multi-táctil, de dispositivos móviles y de tablets, es en gran medida gracias a él.

Sus últimos años

Steve Jobs fue diagnosticado con cáncer de páncreas en 2003. Originalmente, una sentencia de muerte inmediata, pero tras una serie de estudios médicos se descubrió que era un tipo de cáncer que podía ser operado. Tras una cirugía Steve "volvió a nacer".

descarga (3).jpg

Ahora bien, su condición de salud a partir de este momento se caracterizó por ser inestable e incierta. En ese marco, Jobs debió dar un paso al costado y tomarse licencia médica para poder darle un descanso a su cuerpo. Poco después, Jobs presentó su renuncia como CEO de Apple, Tim Cook tomó su lugar, y él mantuvo el puesto de presidente de la Junta de Directores.

steve-jobs-bio.jpg

Las últimas 48 horas de su vida fueron realmente caóticas y abrumadoras. El día anterior de su muerte la compañía con base en Cupertino anunció, entre otras cosas, el lanzamiento del iPhone 4S, del servicio iCloud, y de iOS 5. Un día más tarde, su sitio web publicó la imagen de Steve, revelando que el padre de Apple había muerto. Un golpe inesperado para todo el mundo.