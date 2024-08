"Sos un holograma": el particular insulto que se hizo viral en redes sociales

"Sos un holograma": el particular insulto que se hizo viral e inundó las redes sociales de memes

En las redes sociales, los sucesos más insólitos pueden ganar relevancia. En las últimas horas, la palabra “Holograma” se volvió trending topic en X, ex Twitter, por un particular motivo . ¿De qué se trata esta llamativa tendencia?

Este domingo, se hizo viral un video donde dos señoras protagonizan una pelea en un colectivo. Una de ellas insulta a la otra con un particular calificativo. “Sos un holograma”, le dice, con un tono de pocos amigos . Rápidamente, las imágenes se llenaron de likes y comentarios, principalmente de usuarios que señalaban lo extraño del improperio.

“Sos un holograma, nada más, tomate el ajo. Sabes que sos un holograma, no busques complicidad porque te bajo los dientes. Los programa a todos iguales, me tiene cansado ese negro cabeza”, es el insulto completo, bastante llamativo. ¿Un holograma? ¿Quién lo programa? ¿"Sos un holograma" significa que "no existís", un calificativo muy usado en el mundo del futbol?