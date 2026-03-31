La Capital | Economía | empleo

El empleo formal registra ocho meses de caída consecutiva

Un informe de la UBA advierte que el salario mínimo real perdió el 38% de su poder adquisitivo desde noviembre del 2023 a febrero del 2026. Cuántos empleos se perdieron

31 de marzo 2026 · 15:07hs
Empleo. El número de asalariados formales en un valor similar al de junio de 2022.

Empleo. El número de asalariados formales en un valor similar al de junio de 2022.

El salario mínimo, vital y móvil registró en febrero una nueva caída real del 2%, acumulando ocho meses consecutivos de retroceso, reveló un informe elaborado por el Area de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). La dinámica se repite: los ajustes nominales quedan sistemáticamente por detrás de la inflación, lo que deriva en una pérdida persistente del poder de compra.

El mercado laboral está en jaque. El empleo asalariado formal total en diciembre de 2025 tuvo una pérdida de 109 mil puestos de trabajo (-1,1%) respecto de diciembre de 2024 y de 289 mil puestos de trabajo (-2,8%) respecto de noviembre de 2023. En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de junio de 2022, detalla el informe que contó con la coordinación de Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

En diciembre (último dato disponible) aproximadamente 10.016 mil personas eran trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, de acuerdo a los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ello incluye al empleo asalariado en el sector privado, en el sector público y en casas particulares.

Luego de las fases de caída –desde septiembre de 2023 a agosto de 2024–y de estancamiento – con leves alzas y bajas hasta abril de 2025–, el empleo asalariado formal total registró caídas consecutivas durante 8 meses, desde mayo a diciembre de 2025, que se profundizaron hasta octubre y se moderaron en los dos últimos meses.

El empleo en Santa Fe

Asimismo, el empleo se redujo en 14 provincias y aumentó en 6. Las mayores caídas porcentuales se dieron en San Luis (-0,9%), Chaco (-0,7%) y Catamarca (- 0,7%). En Santa Fe se registró una baja del 0,1%

Mientras que las provincias de Buenos Aires y Córdoba fueron las que registraron la mayor parte de la variación negativa del empleo formal privado, con 57% y 18% respectivamente, las que experimentaron los mayores aumentos fueron Corrientes (+0,8%), Neuquén (+0,5%) y Formosa (+0,5%). En ambos casos, su contribución fue superior al peso del empleo provincial en el empleo asalariado privado total (de 31,5% y 8,4%, respectivamente).

Salarios

El informe detalla que el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil se redujo durante febrero de 2026 un 2%. Ello se suma a las reducciones de los 7 meses previos: enero (-1,0%), diciembre (-0,9%), noviembre (-0,5%), octubre (-2,3%), septiembre (- 2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%). En todos estos meses los incrementos del salario mínimo nominal resultaron inferiores a la variación de precios, una brecha que se profundizó particularmente en septiembre y octubre, cuando el salario mínimo permaneció constante en $322.200.

Leer más: El empleo en I+D privado cayó 3,1% en 2025 y marcó la primera baja en dos décadas

En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del salario cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación. Sin embargo, más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de casi 38%, mientras que la caída en 2025 fue de 9%.

Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de febrero de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Asimismo, implica una erosión del 65% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de forma tal que representa apenas un tercio del mismo.

Noticias relacionadas
El avance mensual de labores agrícolas tuvo un nuevo incremento mensual, del 1,7%, superando el récord histórico que había alcanzado el mes previo. 

El agro sostiene la actividad económica pero el resto de los sectores está en rojo

Las importaciones en el sector calzado crecieron 63% respecto al 2024 y cayeron 20% respecto al 2025.

Santa Fe: bajan las importaciones, pero no cede la presión sobre la industria

El incremento en la tarifa de gas promedio mensual rondará los $500.

El gobierno nacional autorizó un ajuste del 1% en la tarifa de Litoral Gas

La suerte de Bioceres SA cambió a mediados de 2025. Ahora está en quiebra.

La quiebra de Bioceres: el uruguayo que metió la cuchara y una traición clave

Ver comentarios

Las más leídas

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

Los abogados del atacante de la escuela de San Cristóbal aseguran que no sufrió bullying

Los abogados del atacante de la escuela de San Cristóbal aseguran que no sufrió bullying

Lo último

Amplían denuncia judicial contra Adorni por operaciones inmobiliarias dudosas

Amplían denuncia judicial contra Adorni por operaciones inmobiliarias dudosas

Los siete consejos de los psicólogos de San Cristóbal a la comunidad tras el crimen de un alumno en la escuela

Los siete consejos de los psicólogos de San Cristóbal a la comunidad tras el crimen de un alumno en la escuela

Básquet: la Superliga de la Rosarina tiene a un líder y a dos que se quieren subir a la punta

Básquet: la Superliga de la Rosarina tiene a un líder y a dos que se quieren subir a la punta

Fin del programa Volver al Trabajo: cientos protestan frente a la delegación de Ansés en Rosario

El plan tiene unos 900 mil beneficiarios en el país y se eliminará a partir del 9 de abril. Incertidumbre en cientos de familias de hogares vulnerables

Fin del programa Volver al Trabajo: cientos protestan frente a la delegación de Ansés en Rosario
Ley de financiamiento universitario: confirmaron la aplicación del aumento salarial
Información general

Ley de financiamiento universitario: confirmaron la aplicación del aumento salarial

Ya llega una nueva edición del Outlet Rosario: días, horarios, precios y marcas
La Ciudad

Ya llega una nueva edición del Outlet Rosario: días, horarios, precios y marcas

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Con las lluvias a la vuelta de la esquina, asoma un marcado descenso de temperatura en Rosario
La ciudad

Con las lluvias a la vuelta de la esquina, asoma un marcado descenso de temperatura en Rosario

Causa Ivana Garcilazo: tras nuevo revés para Reifenstuel, el juez pidió fijar fecha para el juicio
Policiales

Causa Ivana Garcilazo: tras nuevo revés para Reifenstuel, el juez pidió fijar fecha para el juicio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

Los abogados del atacante de la escuela de San Cristóbal aseguran que no sufrió bullying

Los abogados del atacante de la escuela de San Cristóbal aseguran que no sufrió bullying

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

Ovación
Juega la selección argentina: hora, canal y posibles formaciones del amistoso ante Zambia
Ovación

Juega la selección argentina: hora, canal y posibles formaciones del amistoso ante Zambia

Juega la selección argentina: hora, canal y posibles formaciones del amistoso ante Zambia

Juega la selección argentina: hora, canal y posibles formaciones del amistoso ante Zambia

Una figura de la Premier League eligió al estadio de Central como el más hostil en el que jugó

Una figura de la Premier League eligió al estadio de Central como el más "hostil" en el que jugó

Central: Almirón ya tiene a Jaminton Campaz entrenando junto al resto, de cara a Atlético Tucumán

Central: Almirón ya tiene a Jaminton Campaz entrenando junto al resto, de cara a Atlético Tucumán

Policiales
Causa Ivana Garcilazo: tras nuevo revés para Reifenstuel, el juez pidió fijar fecha para el juicio
Policiales

Causa Ivana Garcilazo: tras nuevo revés para Reifenstuel, el juez pidió fijar fecha para el juicio

Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros

Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros

Disparó con un arma casera contra un patrullero y casi hirió a un policía

Disparó con un arma casera contra un patrullero y casi hirió a un policía

Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla

Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla

La Ciudad
Fin del programa Volver al Trabajo: cientos protestan frente a la delegación de Ansés en Rosario
La Ciudad

Fin del programa Volver al Trabajo: cientos protestan frente a la delegación de Ansés en Rosario

Ya llega una nueva edición del Outlet Rosario: días, horarios, precios y marcas

Ya llega una nueva edición del Outlet Rosario: días, horarios, precios y marcas

Con las lluvias a la vuelta de la esquina, asoma un marcado descenso de temperatura en Rosario

Con las lluvias a la vuelta de la esquina, asoma un marcado descenso de temperatura en Rosario

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina
Información General

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino
Policiales

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino

Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual
POLICIALES

Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal
Política

Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal

La quiebra de Bioceres: el uruguayo que metió la cuchara y una traición clave

Por Facundo Borrego
Economía

La quiebra de Bioceres: el uruguayo que metió la cuchara y una traición clave

Central y un árbitro que ya conoce para el debut en la Libertadores: Wilmar Roldán

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y un árbitro que ya conoce para el debut en la Libertadores: Wilmar Roldán

La CGT logra suspender parte de la reforma laboral y abre un nuevo frente judicial
Economía

La CGT logra suspender parte de la reforma laboral y abre un nuevo frente judicial

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía
Ovación

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada
LA CIUDAD

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia
La Región

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió actuar con respeto y responsabilidad
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió "actuar con respeto y responsabilidad"

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos
Información General

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio
La Ciudad

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos
LA CIUDAD

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas
Policiales

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha
La Ciudad

Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha

Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo
Policiales

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
La Región

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal