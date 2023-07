Sergio Massa trató de "parásitos del Estado" a empresarios del transporte

"En realidad no están discutiendo el salario que estaba acordado en paritarias ni tampoco están discutiendo tarifas porque no les importa la tarifa. Hay dos grupos empresarios que pretenden tomar de rehenes a los trabajadores para discutir el sistema de compra de carrocería y pretenden que el Estado les garantice la rentabillidad; no les tenemos miedo y los vamos a enfrentar", afirmó Sergio Massa, al participar en el partido bonaerense de San Fernando, en la ampliación de la planta depuradora norte y creación del primer módulo de cogeneración de energía.